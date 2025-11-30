El Zamora vuelve a convencer y gana en Tajonar

El nuevo Zamora de Óscar Cano cuajó ayer el mejor partido de la temporada para anotarse una victoria (1-3) contundente que le permite recuperar la esperanza y convencerse de que es un equipo que merece estar muy arriba en la clasificación. Dos goles en la primera parte encarrilaron la victoria rojiblanca que amarró Quique Márquez marcando el tercero a poco de iniciarse la segunda parte. El Osasuna no tuvo capacidad de reacción y solo pudo recortar distancias aprovechando un rechace desgraciado de la defensa zamorana para marcar el gol del honor del filial osasunista.

Los rojiblancos protagonizaron una brillantísima primera mitad, como hacía mucho tiempo que no difrutaba la afición zamorana y ya desde los primeros instantes demostraron que habían estudiado muy bien a su rival y sabían cómo sorprenderle. Fue Álvaro Romero el que dio el primer aviso nada más comenzar el partido con un remate de cabeza que sacó milagrosamente el portero Stamatakis, y poco después era Márquez el que se escapaba por la derecha pero disparaba alto frente al guardameta del Promesas.

El Zamora sabía que sus posibilidades pasaban por esperar atrás a su rival para recuperar el balón y salir al contragolpe. Osasuna presionaba muy arriba y por unos momentos encerró en su campo a los rojiblancos, pero Sancho volvió a cogerle la espalda a la defensa rojilla aunque también disparaba defectuosamente.

Codina disputa el balón a un rival / Osasuna

Y todo se puso de cara para los de Óscar Cano en un córner en el que Márquez disparó desde la frontal del área y en el segundo palo era Athuman el que enviaba el balón al fondo de la red para poner el 0-1 en el minuto 19. El Zamora se volvó entonces de forma agobiante sobre la portería del filial con Márquez como director de juego. Álvaro estuvo a punto de marcar pero disparó mal en un posible penalti de su defensor que no quiso ver el árbitro, y Carbonell tenía también la suya ante el portero que realizó una gran intervención para desviar el balón que ya entraba. Y el acoso zamorano dio de nuevo su fruto, de nuevo en una jugada iniciada en el omnipresente Márquez que centró para que un defensa del Osasuna marcase en propia puerta el 0-2.

El baño rojiblanco era evidente porque a la media hora de juego era Markel el que disparaba desde lejos obligando a Stamatakis a realizar una nueva intervención para impedir el tercer gol. Hubo que esperar al minuto 34 para que el Promesas buscase recortar distancias, en un libre directo que lanzó Yoldi pero Fermín no dudó en rechazar su lanzamiento.

Y todavía dispuso de otra oportunidad clara Carbonell al borde del desanso, pero tampoco encontró portería.

Comenzó la segunda parte en la misma tónica. Óscar Cano sustituyó a Álvaro Romero por Monerris para que éste le pusiera un centro medido a Márquez que se anticipó a su marcador para marcar el tercer gol zamorano que dejaba el partido sentenciado en el minuto 50.

Y siguió el recital zamorano, con las incursiones por la izquierda de Monerris que en el minuto 50 le puso un balón en bandeja pero demasiado fuerte a Carbonell que no pudo rematar con toda la portería para él.

Santi Castillejo buscó la reacción del Promesas realizando varios cambios que sirvieron para que su equipo tomase oxígeno al aprovechar Dani González, que acababa de entrar, un rechace de la defensa zamorana que le permitió recortar distancias con el 1-3 en el minuto 68.

Pese al gol, Monerris seguía siendo imparable y protagonizó una nueva escapada que culminó con un disparo para que el griego Stamatakis impidiera el cuarto gol con otra gran parada. Entonces Óscar Cano decidió dar entrada en el campo a Eslava y a Sergi López, por Carbonell y Sancho, lo que no suponía ningún cambio táctico.

El Zamora cedió la posesión del balón a su rival en la recta final del encuentro y todo se complicó con la expulsión de Athuman por su segunda tarjeta amarilla, cuando ya sólo quedaban siete minutos de juego. Cano reaccionó alineando a Erik Ruiz para ocupar el puesto vacante de defensa central y el partido se fue muriendo poco a poco aunque Dani González dispuso de hasta tres claras ocasiones que no supo aprovechar el delantero rojillo.