El Zamora CF busca poner fin a su mala racha lejos de casa en Tajonar frente al Atlético Osasuna "B"

El Zamora CF visita hoy (12.00 horas) Tajonar, campo del Atlético Osasuna "B", en un encuentro determinante para los rojiblancos. Un choque en el que la plantilla dirigida por Óscar Cano tiene que poner fin a su mala racha a domicilio que se extiende ya a diez encuentros en Primera RFEF para poder empezar a mirar hacia arriba en la clasificación.

Cambio de cara, lejos del objetivo

Si bien es cierto que la llegada del técnico granadino le ha cambiado en cierta medida la cara al Zamora CF, la situación de la escuadra rojiblanca a nivel clasificatorio no ha mejorado notablemente. Terminó la pasada jornada un punto por encima del descenso y sigue lejos de los puestos que pretendía alcanzar a comienzo de la temporada.

Un encuentro determinante

Por ello, y por el hecho de que se mide a un filial navarro que, ahora mismo, es rival directo en la tabla, el Zamora CF no se puede permitir lujos en Tajonar. Debe sumar los tres puntos para evitar que el impulso anímico logrado el pasado fin de semana con la victoria frente al CF Talavera de la Reina se evapore.

GALERÍA | El Zamora CF le da el primer triunfo a Óscar Cano ante el CF Talavera / José Luis Fernández

Ese primer triunfo bajo la tutela de Cano debe marcar el camino hoy para un Zamora CF que, entre otras cosas, juega contra sus propios números en suelo navarro.

Siete meses sin ganar fuera de casa

Los rojiblancos no saben lo que es ganar fuera del Ruta de la Plata en Primera RFEF desde el pasado 20 de abril en campo de SD Amorebieta, escenario en el que se impuso por 0-2 con un "doblete" de Rafa Tresaco. Una fecha de la que han pasado más de siete meses. Demasiado tiempo para un equipo que pretende aspirar a lo más alto.

Hambre, pero sin ansia

Teniendo muy presente esta circunstancia, se espera que el Zamora CF salte dispuesto a dominar la contienda desde el primer minuto hoy en Tajonar. Con energía, aunque sin perder la cabeza y siguiendo las pautas de juego que Óscar Cano ha marcado para sus jugadores en partidos anteriores.

Atacar, sí, pero con cabeza; sin perder el norte ni caer en errores fruto de la ansiedad o la precipitación. Además, el Atlético Osasuna "B" no es un equipo que no pueda aprovechar esos fallos con éxito.

Un filial al uso

El conjunto navarro es un filial al uso de un Primera División. Una escuadra muy joven (su jugador más veterano es Dani González con 23 años), diseñada con propósitos más allá del resultado y que compensa la posible falta de experiencia de sus futbolista con el talento de los mismos.

Las armas navarras

El Atlético Osasuna "B" no deja de ser un equipo con buenos jugadores en cada línea, compensado, aguerrido y con una idea de juego clara. Un estilo que pasa por aprovechar la gran velocidad de sus hombres de ataque, apostando por la verticalidad tanto con envíos por detrás de los centrales como con incursiones por la banda. El propósito, llevar el balón a las inmediaciones del área rival para explotar la calidad de sus referentes en punta. De tener algún debe, ese está en una parcela defensiva que concede más de lo deseable.

En buena racha

Más allá de sus virtudes, el rival del Zamora CF encara el partido en un buen momento. Tras un tramo de resultados irregulares, el Atlético Osasuna "B" afronta el envite de hoy después de firmar dos victorias consecutivas frente al Barakaldo (2-0) y al CP Cacereño (1-2).

Resultados que reafirman el potencial navarro que se vislumbró en jornadas anteriores frente al Celta Fortuna (1-1).

Un once con varios jugadores "fijos"

Para frenar a su oponente e imponer su estilo de juego, se espera que Óscar Cano presente un once inicial muy cercano al de las últimas jornadas. Un equipo sustentado en Fermín, Athuman, Codina, Markel Lozano, Carlos Ramos, Kike Márquez y Eslava. Futbolistas que lideran la tabla de minutos con el técnico granadino y que, salvo lesión o decisión táctica, serán de la partida.

En el resto de posiciones, hay más dudas. Luismi y Merchán podrían repetir en la zaga; mientras que Rufo o Sancho vendrían a hacerse cargo del puesto que quedaría libre en la zona ancha. Arriba, la duda parece evidente: dar entrada a Carbonell, que regresa tras su sanción, apostar por un Álvaro Romero que sacó tajada de su primera titularidad el pasado domingo o situar de enganche a Márquez y dejar las bandas a Rufo y Sancho.