Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras ganar al Osasuna "B": "Hasta el minuto 75, defensivamente estuvimos perfectos"
"Los dos goles a balón parado son mérito absoluto de Ramón Verdú", afirmó el granadino
El Zamora CF rompió su mala racha de diez partidos sin ganar fuera de casa al imponerse por 1-3 al filial de Osasuna en Tajonar. Óscar Cano, técnico rojiblanco, destacó tras el encuentro la evolución del equipo y la importancia de sumar tres puntos que devuelven la confianza al vestuario.
Una puesta en escena “fantástica”
El entrenador se mostró satisfecho con la actitud de sus jugadores desde el inicio: “Muy pronto el equipo ya se había hecho merecedor de hacer algún que otro gol. La puesta en escena ha sido fantástica, a todos los niveles”, afirmó. Cano quiso subrayar el trabajo de Ramón Verdú en las jugadas de estrategia: “Hoy han entrado dos goles a balón parado, mérito absoluto de Ramón y de los jugadores”.
Gestión del partido y solidez defensiva
El choque se complicó con la expulsión de Athuman, pero el Zamora supo mantener el control. Cano elogió la capacidad de sus futbolistas para manejar los tiempos: “Hemos corrido cuando había que correr y parado cuando había que parar”. En defensa, el equipo apenas sufrió hasta el tramo final, cuando Osasuna apretó con balones colgados: “Hasta el minuto 70-75 defensivamente hemos estado prácticamente perfectos”.
Variabilidad táctica y riqueza ofensiva
El técnico recordó que desde su llegada apostó por un juego con más presencia interior y menos centros laterales. “Hoy jugamos con un solo delantero, pero con mucha gente por dentro muy móvil que ha generado el juego”, explicó. Cano destacó la calidad de sus futbolistas en esa zona: “La gente de dentro es muy buena, muy muy buena, y eso permite que los de fuera lleguen con peligro”.
Clasificación igualada y prudencia
El Zamora ha pasado de estar en descenso hace dos semanas a situarse a tres puntos del playoff. Sin embargo, Cano pidió calma: “Una victoria te pone muy arriba y una derrota muy abajo. La categoría es muy igualada, no pensemos en la clasificación, hoy toca disfrutar de la victoria”.
Los delanteros, sin ansiedad
Preguntado por la falta de gol de sus atacantes, el entrenador restó importancia: “El que tiene que marcar se llama Zamora, nadie en concreto. Esto es un deporte colectivo”. Cano elogió la entrega de Carbonell y Eslava, pese a no haber anotado: “Han hecho un gran trabajo, para mí ambos han hecho un partidazo igual que el resto del equipo”.
Mirando al futuro
El técnico concluyó con un mensaje de satisfacción y exigencia: “Lo primero es que el equipo sepa competir, y de momento vamos sabiendo competir en cualquier contexto. Ahora toca descansar, trabajar de nuevo mañana y pensar en el siguiente partido”.
