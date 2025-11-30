Empate con sabor a poco para el River Zamora en Valladolid

El River Zamorarescató un empate en el último minuto en su visita a la pista del Tierno Galván (5-5), aunque bien es cierto que los visitantes dejaron escapar en el inicio de la segunda parte una ventaja de 1-4. Los locales le dieron la vuelta al partido en nueve minutos, en los que anotó cuatro goles que les puso por delante con 5-4. Un gol de Saúl Méndez salvó un empate en un choque que tuvo en sus manos durante 29 minutos. Con este resultado, los zamoranos descienden al décimo puesto de la clasificación con 17 puntos.

Buen arranque

El equipo visitante tuvo un buen inicio del partido, en el que llevaron la iniciativa en el juego y tuvieron más la posesión del balón. Los chicos de Óscar Poveda tocaron más la pelota y realizaron transiciones rápidas que desarbolaron en este i¡arranque de la primera mita a los pucelanos.

El River Zamora no tardó en ponerse por delante en el martcador a los 2 minutos con un tanto de Saúl Méndez. El 0-1 afianzó más el juego de los zamoranos, que dominaron el choque ante un conjunto vallisoletano que tuvo problemas para superar el buen orden defensivo de su rival.

Ampliando diferencias

De nuevo, Iniesta volvió a estar acertado y marcó el 0-2 para los suyos en el minuto 9. El partido estuvo controlado en todo momento por los visitantes, aunque los locales acortaron distancias en el 13 por medio de Javi Sanz.

El 1-2 hizo que los locales comenzaran a generar un mayor peligro, pero la solidez defensiva del River Zamora evitó que las acometidas ofensivas de los vallisoletanos llegaran a buen puerto y, en una rápida contra, Adrián sorprendió al Tierno Galván, colocando a su equipo de nuevo con dos goles de ventaja con el 1-3.

Al descanso por delante

Este resultado anestesió el intento de reacción del equipo vallisoletano, mientras que los de Óscar Poveda supieron manejar el encuentro e incluso pudo aumentar su renta con algunas ocasiones de gol que tuvieron, pero que no pudieron materializar. Al descanso se llegó con una cómoda renta de 1-3.

Magi amplia diferencias

Tras el paso por los vestuarios, el River Zamora siguió jugando como en la primera parte, teniendo el control del juego y realizando circulaciones rápidas de balón, que puso en jaque una y otra vez a la defensa pucelana. El dominio visitante se tradujo en el 1-4 anotado por Magdiel a los 25 minutos.

Remontada vallisoletana

Sin embargo, el Tierno Galván consiguió recortar diferencias cuatro minutos más tarde con un tanto de Armand. El 2-4 hizo despertar las esperanzas de remontada de los locales, que apretaron el acelerador y opusieron el partido en un puño con el gol de Álvaro Martínez, que puso el 3-4 en el 33.

El River Zamora perdió la brillantez en su juego y se vio obligado a replegarse atrás para defender su renta. Los vallisoletanos mejoraron sus prestaciones ofensivas e igualaron la contienda a los 34 minutos con un tanto de Marcos.

Empate contra las cuerdas

Pero lo peor estaba por llegar porque los zamoranos vieron cómo se esfumaba su renta de tres goles y ahora se vieron por debajo en el marcador a dos minutos del final tras el gol de Armand, que puso el 5-4.

El equipo visitante, afortunadamente, supo reaccionar a tiempo y consiguió igualar la contienda a un minuto para la conclusión del partido con un gol de Saúl Méndez, que firmó su doblete, rescatando un punto que quizás supo amargo por el dominio que tuvo en la mayor parte del encuentro.