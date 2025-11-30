Fútbol / Regional de Aficionados
Derrota del Benavente ante la Ponferradina "B"
El acierto del visitante Maycoll, con tres dianas, fue determinante en un duelo que resultó mucho más igualado de lo que reflejó el marcador
J. B.
El CD Bevenante hincó ayer la rodilla ante su público al ceder por 2-4 en el Luciano Rubio frente a SD Ponferradina "B", filial que se llevó los tres puntos de tierras zamoranas gracias al gran acierto de Maycoll, autor de un "hat-trick".
Un mal arranque
El equipo de Santi Redondo no empezó el partido todo lo entonado que hubiera querido y lo pagó caro, alcanzando el minuto diez del choque con un 0-2 en contra. Un marcador fruto de la puntería del referente ofensivo de los bercianos, Maycoll, que en apenas tres minutos parecía haber dejado encarrilado el duelo.
Despierta el cuadro local
De este duro golpe despertó el Benavente y equilibró la contienda, reduciendo distancias con un tanto de Turiel desde los once metros y gozando de oportunidades con las que evitar el 1-2 al descanso.
Dura pugna hasta el 2-4
En la reanudación, Rellán estiró la ventaja leonesa, pero Sergio Fernández respondió con el 2-3. Por desgracia, Maycoll estaba inspirado y firmó el cuarto tanto visitante. Un gol que, unido a la falta de puntería local en la recta final, evitó cualquier intento de remontada.
