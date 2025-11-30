Fútbol / Liga Gonalpi
El Amigos del Duero sufre una dolorosa derrota por la mínima en Salamanca
El equipo de Campano cae ante el Ciudad de Salamanca con un gol en el minuto 89 de partido
C. J. T.
Zamora
El CD Zamora Amigos del Duero no pudo sacar punto alguno de su visita al campo del Atlético Femenino Ciudad de Salamanca al caer por 1-0 en un partido muy igualado que las locales se llevaron durante los compases finales.
El conjunto charro, fuerte como local en las últimas jornadas, se presentaba como un difícil adversario para el equipo de Raúl Campano que, sin embargo, entabló una batalla futbolística equilibrada con sus vecinas.
Ambos conjuntos tuvieron sus ocasiones para llevarse el gato al agua, pero finalmente fueron las salmantinas con un tanto en el minuto 89 de partido las que se hicieron acreedoras del triunfo. n
- Esta localidad de Castilla y León ha marcado la temperatura mínima de España esta noche: casi 6 bajo cero
- Detectan 'abusos' en Buscyl por reservas fraudulentas en la línea Zamora-Salamanca
- El tren convencional Zamora-Galicia estará cortado más de cinco años por el túnel de Padornelo
- El cordero zamorano conquista la Gran Manzana: lechazo de la tierra en el restaurante de José Andrés en Nueva York
- Tres alumnos de los programas de formación y empleo de Zamora encuentran trabajo antes de recoger el diploma
- El casoplón en Aspariegos de más de 300 metros con jardín, pozo y garaje
- El Zamora vuelve a convencer y gana en Tajonar
- El cómico Miguel Martín se venga de las malas reseñas sobre Zamora y se hace viral: “Si no te gusta, no hace falta que vuelvas”