El Amigos del Duero sufre una dolorosa derrota por la mínima en Salamanca

El CD Zamora Amigos del Duero no pudo sacar punto alguno de su visita al campo del Atlético Femenino Ciudad de Salamanca al caer por 1-0 en un partido muy igualado que las locales se llevaron durante los compases finales.

El conjunto charro, fuerte como local en las últimas jornadas, se presentaba como un difícil adversario para el equipo de Raúl Campano que, sin embargo, entabló una batalla futbolística equilibrada con sus vecinas.

Ambos conjuntos tuvieron sus ocasiones para llevarse el gato al agua, pero finalmente fueron las salmantinas con un tanto en el minuto 89 de partido las que se hicieron acreedoras del triunfo. n