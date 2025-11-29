El Zamora CF renueva a Mohamed Sy para el equipo filial
M. L. S.
Zamora
El Zamora C.F. S.A.D. ha llegado a un acuerdo para la renovación del jugador del filial Mohamed Sy hasta el año 2027. Sy actúa en el puesto de defensa central y es uno de los artífices de la magnífica marcha que está llevando el filial rojiblanco que es líder de Regional de Aficionados. Mohamed Sy ha sido convocado ya varias veces con el primer equipo tanto por Juan Sabas como por Óscar Cano.
El Zamora B jugaráun nuevo partido de Liga este sábado a las 16.00 horas contra el Betis. n
