Fútbol
El Zamora CF "B" cede el liderato tras caer en casa ante el Betis CF
Un tanto en el minuto 89 deja sin puntos al conjunto rojiblanco frente al cuadro verdiblanco
C. J. T.
El Zamora CF "B" cayó ayer derrotado en casa ante el Betis CF y dicho tropiezo le acabó costando perder el liderato del Grupo B de la Liga Regional de Aficionados. Un duro golpe que dolió todavía más dadas las circunstancias del envite, que se resolvió con el decisivo 0-1 llegando en los últimos minutos del encuentro.
Lucha por el liderato
El cuadro de Kike Ramos afrontaba la contienda con varias bajas importantes y lo acusó ante un Betis CF que acudía a Zamora dispuesto a arrebatar el primer puesto de la tabla a los rojiblancos.
Primera parte, centrados en no cometer errores
La contienda no decepcionó y fue una auténtica lucha de poder entre dos equipos que, sin embargo, centraron siempre sus esfuerzos en cometer los mínimos errores posibles y mantener su portería a cero. Algo que se dejó notar en el número de ocasiones del primer acto.
A por la victoria tras el descanso
Tras el descanso, la contienda se abrió algo más y los dos equipos gozaron de ocasiones para conseguir los tres puntos. Un botín que, por momentos, parecía que se repartiría en los anexos. Sin embargo, cuando el encuentro iba llegando a su fin, el Betis encontró el 0-1 en un remate de Iván Fernández.
Golpe en el último minuto
Un tanto que llegó en el minuto 89, dejando escaso tiempo de reacción a un Zamora CF que terminó por ceder el liderato, pero no a su oponente sino a La Bañeza FC que con 22 puntos durmió primero.
