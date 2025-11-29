El Zamora CF "B" cede el liderato tras caer en casa ante el Betis CF

El Zamora CF "B" cayó ayer derrotado en casa ante el Betis CF y dicho tropiezo le acabó costando perder el liderato del Grupo B de la Liga Regional de Aficionados. Un duro golpe que dolió todavía más dadas las circunstancias del envite, que se resolvió con el decisivo 0-1 llegando en los últimos minutos del encuentro.

Lucha por el liderato

El cuadro de Kike Ramos afrontaba la contienda con varias bajas importantes y lo acusó ante un Betis CF que acudía a Zamora dispuesto a arrebatar el primer puesto de la tabla a los rojiblancos.

Primera parte, centrados en no cometer errores

La contienda no decepcionó y fue una auténtica lucha de poder entre dos equipos que, sin embargo, centraron siempre sus esfuerzos en cometer los mínimos errores posibles y mantener su portería a cero. Algo que se dejó notar en el número de ocasiones del primer acto.

A por la victoria tras el descanso

Tras el descanso, la contienda se abrió algo más y los dos equipos gozaron de ocasiones para conseguir los tres puntos. Un botín que, por momentos, parecía que se repartiría en los anexos. Sin embargo, cuando el encuentro iba llegando a su fin, el Betis encontró el 0-1 en un remate de Iván Fernández.

Golpe en el último minuto

Un tanto que llegó en el minuto 89, dejando escaso tiempo de reacción a un Zamora CF que terminó por ceder el liderato, pero no a su oponente sino a La Bañeza FC que con 22 puntos durmió primero.