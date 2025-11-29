W. Zamora inicia la temporada visitando al CNC Oviedo

AEl Waterpolo Zamora Caja Rural jugará hoy su primera jornada de liga en tierras asturianas ante el CNC Oviedo.

El Waterpolo Zamora Caja Rural inicia su andadura liguera un año más este fin de semana con una primera jornada de liga que se disputara en las Piscinas del Parque del Oeste de Oviedo.

Su rival, viejo conocido, y habitual candidato al título, el CNC Oviedo le espera ya para disputar una jornada que comenzará con el duelo senior femenina que comienza a las 15:00 horas, después saltará a la piscina la categoría senior masculina a las 16:30 h. y la tarde terminará con el partido correspondiente a la categoría cadete mixta.

La entrenadora, Lucía Gavilanes, lleva desde octubre preparando a los suyos para el inicio de la competición. Con un equipo femenino fuerte, y un cadete mixto que sigue creciendo se contempla la posibilidad de alcanzar los primeros puestos de la clasificación. Por su parte el senior masculino pervive con jugadores de diferentes edades, que continúan luchando por poner al waterpolo en el lugar donde se merece. n