Recoletas aplasta al CB Sevilla pero pierde a Florencia Niski por lesión

El Recoletas Zamarat prolongó su racha de buen juego consiguiendo una nueva victoria (95-62) en un partido en el que superó de principio a fin al CB Sevilla, un partido en el que no pudo contar todavía con su base Marta Fernández y además perdió también a la uruguaya Florencia Niski con una lesión de tobillo que podría apartarla del equipo durante mucho tiempo. La espectacular lesión de Niski, lejos de afectarle negativamente al equipo, fue un revulsivo para que las zamoranas se escapasen definitivamente en el marcador para conseguir una victoria que les permitirá mantenerse en puestos de play off de ascenso.

Como ya parece una costumbre, el Recoletas inició el partido muy centrado y pronto comenzó a cobrar ventajas en el marcador con Marta Pérez Relancio muy acertada, y el CB Sevilla tuvo que pedir pronto un tiempo muerto para reorganizarse con 9-4 en el marcador. Ylas sevillanas lograron centrarse y colocarse a solo dos puntos, aunque la reacción zamorana no se hizo esperar y Dani Pérez tuvo que volver a parar el partido tras el 18-9 que anotó Ana Tainta. El parón se tradujo en tres minutos sin anotar en ambas bandas. Aina Martín volvió a jugar en el Ángel Nieto tras su larga lesión y Bea Sánchez anotó el triple que permitió a las zamoranas cerrar el primer cuarto diez puntos arriba (23-13).

Fatou Pouye abrió el segundo parcial con el 25-13 pero entonces asumió la responsabilidad en ataque del CBS Conchi Satorre que recibió el homenaje del público antes de comenzar el encuentro con un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de su madre. Satorre se armó de acierto para anotar cinco puntos seguidos que forzaron un tiempo muerto de Raúl Pérez y a continuación la base andaluza ponía también el 25-20.

Las zamoranas no tardaron en salir de su crisis de juego y apoyada en varias acciones de tres puntos de Bea Sánchez y Flo Niski, recuperaron terreno para distanciarse a 41-29 en el minuto 18 y el partido se iba al descanso con 43-32.

Todo el optimismo que se respiraba al reanudarse el partido se esfumó con la lesión de Florencia Niski que se dañó gravemente un tobillo en un choque fortuito con su compañera Fatou Filor. Fue un jarro de agua fría para un equipo que no ha estado completo todavía en lo que va de temporada debido a las lesiones y que ayer tampoco pudo contar con la otra base, Marta Fernández que sigue su recuperación.

Afortunadamente el equipo naranja no acusó negativamente la lesión de Niski y siguió incrementando su ventaja hasta que, con 49-36, Dani Pérez tuvo que pedir otro tiempo muerto para evitar que el Recoletas se escapase definitivamente en el marcador.

Pero los esfuerzos del técnico sevillano no sirvieron para nada porque a partir de ahí, su equipo se vino abajo y vio cómo el Zamarat iba anotando canasta a canasta hasta distnciarse a 21 puntos en menos de dos minutos con 59-38.

El último cuarto fue un mero trámite y el CBS ni siquiera fue capaz de recortar su desventaja final que fue de 95-62.