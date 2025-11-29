Óscar Cano: "El filial de Osasuna es distinto a cualquier filial"

El entrenador del Zamora CF, Óscar Cano, apuntó en la rueda de prensa celebrada ayer en el Ruta de la Plata que "este deporte consiste en competir bien, en ganar, y el otro día se hizo un buen partido y eso alimenta el buen estado de ánimo y se trabaja con otro sentido, no sé si mejor o más, pero los jugadores se ven capaces de hacer las cosas que saben hacer. Las cosas que yo les digo, y yo se las digo porque ellos saben hacerlas. Ha sido una semana buena y vamos a tratar de que nos permita hacer un buen partido en Tajonar".

El objetivo será ratificar la buena impresión mostrada contra el Talavera, aunque "los rivales matizan muchas cosas, una cosa es lo que tu eres y lo que puedes hacer y otra es lo que te dejan hacer los rivales en base a lo que también ellos pueden realizar. Cada partido es distinto como distintos son los rivales, y tratar de replicar las cosas de un partido a otro se hace muy difícil porque peleas contra rivales distintos, gente distinta, con distintas capacidades, con distinta forma de hacer las cosas y ahí está la clave". Óscar Cano reconoce que "los entrenadores intentamos que el equipo sea como un funambulista que está en la cuerda intentando ser él mismo pero también puede ser desequilibrado por un equipo que hace cosas distintas a las que hacía el domingo el Talavera. Tenemos que medir muy bien eso, no dejar de ser nosotros mismos pero también matizar algunas cosas para que podamos imponernos y saber dónde están las ventajas durante el juego".

Y Osasuna Promesas va a ser un rival muy distinto al Talavera: "Los filiales ya son distintos al resto de equipos y éste es distinto a cualquier filial o a un filial tipo. Es un equipo que cuando se junta, sabe jugar y tiene como eje vertebrador de su ataque y su peligro, el ataque al espacio con gente muy rápida, con mucha determinación para ganar esa última línea, gente muy vertical. En los últimos años siempre ha sido así y por eso siempre es tan difícil puntuar allí y por eso repiten en la categoría". n