Noname gana un derbi provincial de gran intensidad

El Noname se llevó el emocionantísimo derbi provincial de los necesitados tras superar en la recta final del encuentro a un Moraleja que llegó a empatar el encuentro pero se vio superado en los minutos finales por Samate que marcó en su debut con el equipo zamorano los dos goles que establecieron el resultado final.

En la primera mitad, el Noname salió controlando la posesión del balón y tocando para intentar llegar a la portería contraria, con un Raúl que dominaba el carril de la banda derecha y en una de sus escapadas estuvo apunto de marcar el primer gol pero el balón se estrelló en el palo.

El Moraleja intentaba hacer su partido esperando la oportunidad para contraatacar, apoyado en una buena labor defensiva y en la seguridad de su portero. Y tuvieron su oportunidad los locales en una escapada de Asier que disparó ligeramente desviado sobre la salida de Fernando.

Y el dominio del Noname se plasmó en un robo de Viti dentro del área que le permitió marcar el 0-1 poco después de cumplirse la media hora de juego.

El partido cambió bastante tras el descanso con un Moraleja que adelantó sus líneas y buscó con ahínco el empate, siempre buscando la velocidad de Asier y Héctor. Aún así, las ocasiones seguían siendo visitante y Viti volvió a poner a prueba al portero en un disparo pegado al palo que Fernando rechazó providencialmente.

Poco después era Edu el que también disparaba fuera, minutos antes de que Miguel Losada decidiese sustituir a Raúl por el recién fichado Samate. Pero fue Viti el que la volvió a tener en un magnífico remate de cabeza en un córner. Entró también Noel para seguir reforzando el ataque visitante, pero cuando menos se esperaba, Izán se escapó por la izquierda y ejecutó un cambio de juego para que Asier, en el segundo palo marcase de forma brillante con un toque que envió el balón a la red (1-1).

El Noname no se vino abajo con el revés del empate, y Viti volviò a intentarlo sin éxito, hasta que apareció Samate en un córner para cabecear de forma inapelable el 1-2 cuando corría ya el minuto 83, y el delantero senegalés se encargó de poner la puntilla al Moraleja marcando el 1-3 en una jugada personal que culminó con un toque suave que superó al meta Fernando.