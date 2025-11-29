Moraleja-Noname, derbi zamorano de necesidades

La Regional de Aficionados depara para este fin de semana el emocionante derbi provincial que enfrentará al Moraleja y al Noname, dos equipos muy necesitados que luchan por abandonar los puestos de descenso del Grupo B en el que intentan sobrevivir.

| LOZ

El Moraleja, que acogerá el derbi esta tarde a las 16.00 horas, es antepenúltimo en la clasificación y tan sól tiene por debajo al Victoria y al Helmántico. Hasta el momento tan sólo ha podido sumar dos victorias y dos empates y lleva cuatro partidos perdidos consecutivos.

En situación muy similar, aunque con un punto más figura el recién ascendido Noname que había confeccionado una plantilla para no pasar apuros pero la adaptación a la nueva categoría se complica semana a semana y tan sólo ha podido sumar hasta el momento dos victorias y tres empates. El equipo que dirige Miguel Losada no sabe todavía lo que es ganar fuera de casa y busca mejorar con el fichaje cerrado esta misma semana de lhadji Samate, delantero senegalés que aportará velocidad y gol como demostró en el C.F. Ontiñena de Preferente Aragonesa, donde fue el máximo goleador. El partido comenzará a las 16.00 horas en el Municipal de Moraleja del Vino con arbitraje del zamorano Eduardo ToranzoMartín.

El Zamora B encabeza la clasificación del Grupo B empatado a 21 puntos con el Ciudad Rodrigo y recibe esta tarde (16.00 horas) al Betis Valladolid que es quinto y ha sumado tan sólo dos puntos menos que los rojiblancos. Además los vallisoletanos llegan con cuatro victorias en los cinco últimos partidos.

El Zamora B no puede fallar porque el Ciudad Rodrigo visita mañana a las 17.00 horas a un Helmántico que figura en la última posición con solo seis puntos, aunque arrastra tres de sanción.

Tras un comienzo de Liga brillante, el CD Benavente se ha visto relegado a la sexta posición tras sumar tres derrotas en los últimos cuatro partidos aunque está todavía a solo cuatro puntos de los líderes. El equipo tomatero se medirá este domingo a las 16.30 horas con la Ponferradina B que sólo ha sumado un punto menos hasta el momento aunque tiene una mayor capacidad goleadora y su rendimiento lejos de casa no es muy elevado. n