El líder visita la siempre difícil cancha de la Avilesina

El Balonmano Zamora se ha acostumbrado a ganar y a ostentar el primer puesto de la clasificación de Primera Nacional por lo que cada partido supone ahora un ejercicio de concentración para evitar la relajación que podría llegarle a una plantilla que se siente superior a la mayoría de los rivales de esta Liga.

Pero hoy no parece que vaya a ser ese el problema ya que la Avilesina es siempre un enemigo muy difícil y más en su cancha y obligará a los pistachos a darlo todo desde el primer hasta el último minuto. El Horizonte Atlética Avilesina ha sumado ya seis victorias que le sitúan en la quinta posición y es un equipo con una gran capacidad anotadora, aunque baja en cuanto a su trabajo defensivo.

Félix Mojón se mostró satisfecho con la marcha del Balonmano Zamora e insiste en que su equipo debe de seguir progresando pensando en la fase de ascenso como primeros: "Intento transmitir a mis jugadores que pongan en valor nuestro trabajo. Cada regreso a los entrenamientos recalco que estamos haciendo las cosas bien. A veces parece fácil y entonces pierde valor lo que hacemos. El otro día era un partido complicado, contra un rival que es luchador, peleón y nunca se iba a dar por vencido. Y sabíamos que había, con la fiesta de la cantera, un montón de estímulos que te harían salir muy motivado. Pero esa motivación es imposible mantenerla durante todo el tiempo. Entonces estoy muy satisfecho de los primeros minutos, de la concentración que tuvimos, pero hay un momento en la segunda parte en el que nos trabamos un poco, nos bloqueamos, jugamos mucho uno para uno, pero el equipo que salió con las segundas unidades lo hizo muy bien".

Avilesina todavía no ha perdido en su cancha y Mojón recuerda que "es un equipo que siempre cuenta para estar arriba, jugó muchas fases de ascenso, está acostumbrado a competir, siempre se reengancha tras sufrir una crisis, muy veterano, muy noble, con mucha fuerza física. El año pasado fue una de las pistas en las que perdimos".

El entrenador orensano es consciente de que su equipo no está hecho para jugar en posesiones largas: "Nos gusta más la velocidad y metemos muchos más goles en transición que en el año pasado pero los ataques posicionales, los partidos a pocos goles, no nos van bien. Nos trabamos un poco porque no somos de juego cerrado, de juego elaborado, y cuando los equipos que se plantan en defensa estática nos hacen más daño".

E insiste Félix Mojón que ya el año pasado tuvo que trabajar mucho para contrarrestar las defensas adelantadas: "Pero tanto Guille como Lalo se adaptan muy bien a ese tipo de defensas, Oiert cada día lo hace mejor, y son una garantía para atacarlas con eficacia", añadió el entrenador del BMZ. n