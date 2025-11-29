Ismael Athunam: "Nos centramos en nosotros mismos"

El defensa del Zamora CF Ismael Athunam dijo ayer ante los medios de comunicación que "el equipo ha vivido una semana bastante buena de trabajo después de una victoria tan esperada". El jugador reconoce que la dinámica del equipo está mejorando y el equipo va asimilando los cambio introducidos por el nuevo entrenador, Óscar Cano : "Poco a poco vamos adaptándonos a los conceptos del míster y estamos bastante bien".

A título personal el jugador internacional con Kenia, señaló que "me estoy adaptando bastante bien, tanto a la ciudad como a los compañeros del club. Estoy muy contento aquí".

Respecto al partido de este domingo (12.00 horas) contra el Osasuma B en los campos de Tajonar, Athuman cree que "será bastante complicado, como cualquier otro ya que en esta categoría, cualquiera te puede ganar".

El jugador rojiblanco no muestra una preferencia especial por jugar con dos o tres centrales, como está haciendo Óscar Cano: "Por mis características, creo que me adapto bastante bien a jugar con dos o con tres defensas centrales y no tengo ningún tipo de problema en ese sentido".

Respecto al partido de mañana en Tajonar, Athuman cree que será "un partido competitivo, difícil como cualquier otro y será complicado" y aseguró que el equipo intenta abstraerse del ambiente enrarecido que pudo haber semanas atrás debido a lo malo resultados del equipo: "Esto es parte del juego, nosotros estamos centrados en lo nuestro, trabajamos día a día y nos centramos en nosotros mismos".

Athuman llegó este año al Zamora CF y pronto se hizo un hombre imprescindible tanto para Sabas como para Cano. El jugador canario de 30 años jugó la pasada campaña en el Mérida, aunque tiene un largo curriculo tras pasar por Las Palmas, Murcia, Sabadell y Águilas, entre otros clubes de prestigio nacional.n