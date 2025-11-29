Derrota clara del River Zamora en Vigo ante el Bembrive

El Caja Rural River Zamora no pudo sacar nada positivo de su visita al pabellón de Candeán, escenario en el que cayó goleado por 6-0 en un encuentro que arrancó con mal pie y en el que Bembrive siempre se encontró cómodo sobre la pista.

Un tanto de Lara en propia puerta en el primer minuto de juego puso por detrás al Caja Rural River Zamora desde el inicio y, pese a los esfuerzos de las visitantes, el Bembrive afianzó esa renta antes del descanso.

Sin fuelle tras el descanso

Tras el intermedio, el equipo visitante trató de tirar de arrestos para hacer frente a las locales e igualar la contienda, pero las fuerzas eran escasas.

En esa segunda mnitad, se dejó notar la falta de banquillo de las zamoranas, que tardaron en capitular pero lo hicieron con claridad. Ocurrió en la recta final, cuando el equipo local terminó sentenciando la contienda con tres goles en los últimos cinco minutos de juego.