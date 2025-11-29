Fútbol Sala
Derrota clara del River Zamora en Vigo ante el Bembrive
Las zamoranas acusaron la falta de efectivos ante un Bembrive muy sólido
Área 11
El Caja Rural River Zamora no pudo sacar nada positivo de su visita al pabellón de Candeán, escenario en el que cayó goleado por 6-0 en un encuentro que arrancó con mal pie y en el que Bembrive siempre se encontró cómodo sobre la pista.
Un tanto de Lara en propia puerta en el primer minuto de juego puso por detrás al Caja Rural River Zamora desde el inicio y, pese a los esfuerzos de las visitantes, el Bembrive afianzó esa renta antes del descanso.
Sin fuelle tras el descanso
Tras el intermedio, el equipo visitante trató de tirar de arrestos para hacer frente a las locales e igualar la contienda, pero las fuerzas eran escasas.
En esa segunda mnitad, se dejó notar la falta de banquillo de las zamoranas, que tardaron en capitular pero lo hicieron con claridad. Ocurrió en la recta final, cuando el equipo local terminó sentenciando la contienda con tres goles en los últimos cinco minutos de juego.
- Detectan 'abusos' en Buscyl por reservas fraudulentas en la línea Zamora-Salamanca
- El alcalde de un pueblo de Zamora se enfrenta a 15 años por beneficiar a su nuera
- Fallece “Llamas”, artífice de la Agrupación Local de Protección Civil de Alcañices
- Esta localidad de Zamora, la quinta mejor de España para vivir saludablemente
- Alfombra roja' con cuatro proyectos millonarios para hacer fuerte la industria agroalimentaria de Zamora
- Candidatos del PSOE de Zamora para las autonómicas: la Ejecutiva provincial hace su propuesta
- El cordero zamorano conquista la Gran Manzana: lechazo de la tierra en el restaurante de José Andrés en Nueva York
- Rechazo en bloque de la oposición al presupuesto municipal de Zamora, ¿por qué?