El CBS pone a prueba la mejoría del Recoletas

Recoletas Zamarat recibirá esta tarde en el Pabellón Ángel Nieto a un Cajasol Baloncesto Sevilla que se presenta como un rival propicio para que las de Raúl Pérez se afiancen en los puestos de play off y a la vez inicien de forma positiva la recta final de la primera vuelta que se presenta muy propicia una vez superados los equipos más fuertes de la competición.

Se trata de un rival recién ascendido que lucha por no caer en los puestos de descenso pero que dispone de una plantilla competitiva capaz de dar el susto a muchos rivales. Eduardo Pérez dirige una plantilla en la que destacan la base Conchi Satorre que posee ya una importante experiencia en la categoría y llega después de dos temporadas en Estepona. La exterior andaluza está aportando unos 16 puntos de media a las anotaciones del CBS y cinco rebotes; y el otro pilar del conjunto andaluz es lapívot catalana Fanta Gassama que, con sólo 22 años, anota 10 puntos y captura 9 rebotes por partido. No hay que olvidar tampoco a la base canterana María Recio que cumple su quinta temporada en el equipo y a la recién llegada Elizabeth Elliot, una interior estadounidense (1.85) que llegó hace tres semanas procedente de la liga búlgara. Está aportando 13 puntos aunque su capacidad reboteadora no está siendo muy alta por el momento en los 13 minutos de juego de que ha dispuesto en los últimos tres partidos en los que el CBS ha perdido ante Unicaja, Lima Horta y Azulmarino.

Las dos únicas victorias conseguidas hasta el momento por el equipo sevillano llegaron ante Domusa (79-71) y en casa de Santfeliuenc (58-64).

En el bando zamorano se viven momentos de optimismo pese a la última derrota en la visita al Unicaja Mijas (76-68) tras un partido muy igualado en el que las naranjas volvieron a plantarle cara a uno de los equipos fuertes de la Liga, como ya lo hizo contra Osés (71-79), Celta (79-78) o Adareva (66-72) a falta todavía de enfrentarse al Azulmarino, líder imbatido.

Raúl Pérez no podrá contar todavía a tope con la base gallega Marta Fernández pero ya dio minutos a Aina Martín en Málaga y la escolta catalana seguirá mejorando en el partido de esta tarde.

El equipo sevillano, dirigido por Edu Pérez, llega a la cita tras la derrota en San Pablo frente al líder Azul Marino Mallorca Palma (60-82). El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino afronta este desplazamiento "con ambición y con la convicción de que el equipo está preparado para competir en una pista siempre exigente. El control del rebote, la solidez defensiva y la continuidad en ataque serán claves para optar a un triunfo importante a domicilio", ha señalado el club sevillano en su página web.

Los árbitros para el partido de esta tarde serán Aitor Gómez Hernández y Diego Fernández Requejo y será retransmitido en directo por canalfeb.tv n