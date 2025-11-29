El Balonmano Caja Rural Zamora sale victorioso de Avilés

El Balonmano Caja Rural Zamora saldó su visita a la pista de Atlético Avilesina con una ajustada victoria por 28-32 en un partido incómodo para el líder. Si bien el equipo de Félix Mojón siempre fue por delante en el tanteo, nunca pudo bajar la guardia ante un rival correoso que mantuvo sus opciones de puntuar abiertas hasta el último minuto.

Un gran gol de Néstor García abrió las hostilidades en Avilés, pero los locales reaccionaron rápidamente. Y si bien no pudieron hacer lo mismo con respecto al 2-1, siempre se mantuvieron cerca de unos "Guerreros de Viriato" bastante acertados en ataque.

El partido amagó con abrirse en favor de los visitantes con dos superioridades numéricas continuas, pero la Avilesina encontró espacios en la zaga rival y salvó el problema sin grandes consecuencias.

De hecho, no tardó en encontrarse en la situación adversa y sacar tajada, aprovechando una incorrecta exclusión a Néstor García y una sanción a Medina, para dar vida al partido y ajustar el tanteo.

La hora de la segunda unidad dejó el duelo casi en tablas, con ambos equipos encontrando el camino del gol de forma regular.

Tanto asturianos como zamoranos trataron de intensificar su defensa, pero eso solo llevó a un intercambio de goles desde lo siete metros. Un combate ajustado que mantenía el choque en mínimas diferencias en favor del Balonmano Caja Rural Zamora, que lidió antes del desenlace con dos sanciones a sus pivotes, Fernando y Oseguera.

Al final, el líder tiró de su mayor talento y consiguió alcanzar el descanso con 15-18 a su favor, pero condenado a jugar el inicio de la reanudación con un hombre menos por exclusión de David Gallego.

La inferioridad y el fuerte arranque local condicionaron el regreso a pista de los pistacho, que vieron como el partido se igualaba aún más. Con un solo gol de renta, el equipo de Mojón estuvo mucho tiempo sufriendo tanto por anotar como por defender su arco.

Pese a todo, el líder sacó provecho de varias buenas jugadas a nivel ofensivo y un par de fallos en ataque de su oponente para volver a contar con tres goles de ventaja. Una renta que volvió a estar bajo amenaza en los siguientes minutos.

Los asturianos, con su juego aguerrido, siempre obligaron al Balonmano Caja Rural Zamora a su máximo esfuerzo. Incluso cuando, en la recta final, el cuadro de Viriato tenía cuatro goles de renta a cuatro minutos del final.

El equipo zamorano tuvo que esforzarse al máximo, pero obtuvo su premio y se impuso por 28-32 en Avilés.