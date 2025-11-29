Fútbol Sala
El Atlético Benavente recupera el paso con un triunfo ante su público
El conjunto blanquiazul golea al 5 Coruña FS en La Rosaleda para dejar atrás su racha de tres derrotas consecutivas en liga
J. B.
El Caja Rural Atlético Benavente cerró ayer su mala racha de resultados al imponerse por 5-2 al 5 Coruña FS en un partido que los benaventanos dominaron desde el inicio ante su afición. Control que mantuvieron hasta el final del encuentro, pese a la animosa voluntad por puntuar de los gallegos.
Salida con garra y gol
Tras tres derrotas consecutivas, el cuadro de Macías necesitaba de un triunfo solvente, una actuación sólida. Y así lo entendió su equipo, saltando con garra a la pista frente a su público y abriendo el marcador en apenas tres minutos de juego con un gol de Víctor.
Christian estiró la renta un poco después, pero los visitantes encontraron el 2-1 en un fallo y el duelo se fue a vestuarios con un resultado bastante abierto.
Sin bajar el nivel tras el descanso
Sin vacilar y muy concentrado, el Caja Rural Atlético Benavente se aplicó en el segundo acto y fruto de ello llegó el 3-1 de Juanma. Un tanto que encarriló el encuentro que terminaron de cerrar los goles de Sergio Simón, en el minuto 33, y de Christian, en el minuto 40.
Los coruñeses maquillan el tanteo
Dos golpes que hundieron a un 5 Coruña FS que maquilló el tanteo en los segundos finales con el definitivo 5-2 que imperó en el luminoso.
