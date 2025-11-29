El Atlético Benavente recupera el paso con un triunfo ante su público

El Caja Rural Atlético Benavente cerró ayer su mala racha de resultados al imponerse por 5-2 al 5 Coruña FS en un partido que los benaventanos dominaron desde el inicio ante su afición. Control que mantuvieron hasta el final del encuentro, pese a la animosa voluntad por puntuar de los gallegos.

Salida con garra y gol

Tras tres derrotas consecutivas, el cuadro de Macías necesitaba de un triunfo solvente, una actuación sólida. Y así lo entendió su equipo, saltando con garra a la pista frente a su público y abriendo el marcador en apenas tres minutos de juego con un gol de Víctor.

Christian estiró la renta un poco después, pero los visitantes encontraron el 2-1 en un fallo y el duelo se fue a vestuarios con un resultado bastante abierto.

Sin bajar el nivel tras el descanso

Sin vacilar y muy concentrado, el Caja Rural Atlético Benavente se aplicó en el segundo acto y fruto de ello llegó el 3-1 de Juanma. Un tanto que encarriló el encuentro que terminaron de cerrar los goles de Sergio Simón, en el minuto 33, y de Christian, en el minuto 40.

Los coruñeses maquillan el tanteo

Dos golpes que hundieron a un 5 Coruña FS que maquilló el tanteo en los segundos finales con el definitivo 5-2 que imperó en el luminoso.