El At. Benavente quiere dar un paso adelante

UEl Atlético Benavente intentará retomar la racha de buenos resultados ganando esta tarde (19.00 horas) al Coruña

El entrenador benaventano Miguel Ángel Macías ha remarcado que el equipo está entrenando muy bien, "nos toca dar un paso hacia adelante a todos y el primero yo. He intentado transmitirle a los jugadores que es necesario tener un poco de pausa porque yo soy algo nervioso y a ver si el equipo, transmitiéndoles mensajes positivos está con el entrenador. En el grupo hay unión, y hay ganas de demostrar lo que queremos ante un gran rival, un recién ascendido que ya ha dado sustos a equipos de arriba. No nos queda otra que dar un paso hacia adelante, jugamos en La Rosaleda y tenemos que sacar los tres puntos".

Por su parte Javi Corral aseguró que el equipo está dispuesto a dar ese paso adelante a pesar de las bajas con que cuenta. "El Cinco Coruña es un equipo recién ascendido pero en esta categoría cualquier equipo puede darle un susto a cualquiera".

Por su parte, el Ríver Zamora tras sumar cuatro victorias en los cinco últimos partidos, se ha situado cómodamente en mitad de la clasificación y está dispuesto a seguir escalando puestos tras el partido de mañana en Valladolid contra el Tierno Galván que es tercero por la cola y no ha ganado en las últimas cinco jornadas. n