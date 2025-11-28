El último rival del CBZ cierra dos fichajes

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto anunció ayer dos fichajes en un mismo día, los del base-escolta Kobe Webster y el pívot Chayce Polynice, jugadores estadounidenses que recalan en el cuadro blanquinegro para competir en Primera FEB. Dos incorporaciones que se producen en el equipo de Félix Alonso tan sólo unos días después de caer derrotado en su visita al CB Zamora y caer el décimo quinto puesto en la clasificación.

Kobe Webster, de 26 años y natural de Indiana, de 1,93 metros de estatura, tiene experiencia en la Liga Universitaria de Estados Unidos, la NCAA, con Western Illinois y Nebraska Cornhuskers, y también en Europa habiendo jugado en Países Bajos y en Serbia con los equipos Heroes Den Bosch y KK Radnicki. Este exterior que disputó la Eurocopa de clubes aportará talento y liderazgo al conjunto entrenado por Félix Alonso.

Por su parte, Chayce Polynice, es un interior de Los Ángeles, de 24 años y 2,10 metros, que acumula experiencia en Long Beach State y en Seattle Superhawks en su país y también en el baloncesto chino. Este interior ofrecerá versatilidad, capacidad reboteadora, solidez defensiva e intimidación en la zona. Ambos fichajes se producen tras la marcha del base estadounidense Sebastian Thomas y la del pívot Amari Kelly, ambos estadounidenses.

Ya llegó a Cartagena el base-escolta Jordan Davis, jugador igualmente estadounidense aunque con pasaporte de Azerbaiyán, y ahora lo hacen y Webster y Polynice, últimos en incorporarse a un equipo que es el decimoquinto y antepenúltimo clasificado de Primera FEB, la segunda categoría nacional, y está inmerso en una pésima racha de seis derrotas seguidas en Primera FEB y una más en la Copa de España FEB. n