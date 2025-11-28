Recoletas afronta un fin de año que debe ser propicio

El Recoletas Zamarat tiene la oportunidad de sumarse definitivamente a la parte alta de la clasificación y asegurar el play off de ascenso en los cinco partidos que le restan para finalizar el año que comenzarán este sábado (19.30 horas) con el que le medirá con el CB Sevilla. Serán cinco partidos de los cuales, cuatro, son asequibles para el nivel que ha ofrecido hasta el momento el equipo que dirige Raúl Pérez.

Esta recta final de 2025 comenzará con el partido contra el CBS, un recién ascendido que no ha podido sumar hasta el momento más que dos victorias, lo que le ha situado en el puesto décimo segundo y a un solo triunfo de los puestos de descenso.

De estos cinco encuentros, el que jugarán las naranjas contra el Azulmarino en Mallorca -el último de los claros aspirantes al ascenso al que se medirán en esta primera vuelta- y es, evidentemente, rival muy complicado y tan sólo un milagro podría darle la victoria en el partido que se jugará dentro de una semana, pero a continuación visitará el Ángel Nieto un Lima Horta que está consiguiendo mejores resultados que en anteriores campañas pero debe ser un enemigo asequible para el Recoletas en el Ángel Nieto.

El miércoles 17 se jugará el partido aplazado de la octava jornada contra el Unibasket de Logroño, también en el Pabellón Ángel Nieto, un rival que también se encuentra por debajo en la clasificación del equipo naranja.

Y el 20 de diciembre, será el AlQázeres el que visite el Municipal Zamorano, será un rival difícil que posee actualmente una victoria más que las zamoranas pero tampoco parece imposible que puedan sumar una nueva victoria.

A este respecto, Raúl Pérez remarcó ayer que estos cuatro próximos partidos serán trascendentales en el futuro del equipo que hasta ahora no ha podido disponer nunca de sus diez jugadoras profesionales: "Creo que tenemos mucha más madurez que al principio de la temporada, cada vez tenemos menos minutos malos seguidos. El otro día el parcial más grande en contra que tuvimos fue de seis puntos para ellas frente a un equipo que suele tener muchos parciales a su favor. Por eso estamos teniendo más madurez, sabemos encontrar dónde tenemos que poner el balón y en el último partido fuimos capaces de dar 17 asistencias sin meter de fuera. Las jugadoras están empezando a conocerse más y a jugar con más madurez, sabiendo quién tiene que jugárse ciertos balones y eso va a ser clave en partidos igualados que se deciden por dos o tres detalles, y creo que esos partidos, contra rivales de nuestra liga, los sacaremos adelante".

Raúl Pérez

Raúl Pérez apuntó en rueda de prensa que "estamos muy contentos porque al principio de temporada no pensábamos que íbamos a estar compitiendo con estos equipos fuertes y sobre todo fuera de casa. Son sensaciones un poco contradictorias: te vas feliz porque ves que el equipo lo ha dado todo ya que, incluso con ocho jugadoras y media, estamos compitiendo; pero tienes la sensación agridulce de pensar que otra vez lo hemos tenido cerca como pasó con Vigo y se nos vuelve a escapar al final. Cuando perdimos los tres partidos seguidos con Celta, Ardoi y Adareva, sabíamos que estábamos en el buen camino porque eran derrotas predecibles y el equipo había competido hasta el último minuto. Luego vinieron las victorias porque sabíamos que estábamos haciendo un buen trabajo, y el el partido de este sábado tiene que ser igual, tiene que servirnos como refuerzo positivo el ver que hemos sido capaces de competir, para mi, contra la segunda mejor plantilla de la liga y llegar a falta de minuto y medio ganando de cuatro puntos. Y eso nos tiene que valer para competir mejor en las próximas jornadas", añadió en la rueda de prensa de los jueves el entrenador del Recoletas Zamarat. n