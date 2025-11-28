Oseguera: "Ir primeros nos ayuda mucho"

El pívot del BM Zamora Caja Rural Jorge Oseguera aseguró ayer que el equipo lleva bien las semanas de entrenamiento con la confianza que le da la autoridad con que está ganando partido tras partido: "Miras hacia atrás y la pretemporada parece que ha terminado hace dos semanas y ya han pasado cuatro meses. Las semanas ya pasan más rápido, ir ganando e ir primeros ayuda mucho a que la gente entrene con más actitud con la vista puesta en nuestro objetivo y la verdad es que estamos muy contentos". Oseguera se mostró gratamente sorprendido por la fiesta de la cantera que coincidió con el último partido en el Ángel Nieto: "Más que un partido, fue una fiesta. Fue increible, nunca había visto llena la grada supletoria y todos los niños coreaban cada gol y nos animaban a los jugadores. Nunca había vivido nada así en ningún equipo en los que he estado".

El pívot pistacho cree que el equipo todavía tiene un amplio margen de mejora: "Podemos dar un poco más, siempre hay margen de mejora y más siendo un grupo tan joven. Daremos todavía mucho más de lo que hablar".

Respecto al partido de este sábado contra la Avilesina, Oseguera cree que va a ser "complicado porque además es en su pista. Ahora van quintos y nos lo pondrán muy difícil. Nosotros vamos con las cosas muy claras y dispuestos a dar lo mejor de nosotros para traernos los dos puntos para casa".

El jugador se muestra en su primera temporada en Zamora "muy contento con el grupo, con la gente, con el equipo. En cuanto a mi juego, creo que puedo dar mucho más, todavía no me estoy encontrando del todo cómodo, pero será cuestión de tiempo y paciencia".

Es consciente además que todo el trabajo debe de ir enfocado al gran objetivo de la temporada que será el play off de ascenso: "Lo principal es estudiar a cada rival, no hay que subestimar a nadie porque cualquiera te puede dar un susto, hay que ver sus patrones, su ataque, su defensa. Hay equipos que se asemejan a los que nos vamos a encontrar en la fase de ascenso y la preparación de esos partidos vale el doble esa semana. Piensas en mayo, en la fase de ascenso. Ahora vamos los primeros y tendremos que seguir trabajando para llegar allí", añadió. n