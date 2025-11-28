El Masters de Castilla y León regresa a Zamora

La Federación Territorial y la Asociación Zamorana de Clubes de Pádel organizarán este fin de semana una nueva edición de Máters de Castilla y León que supondrá un nuevo hito en el desarrollo de este deporte en la provincia ya que se han clasificado más jugadores que nunca para este torneo que reune a las mejores parejas de la región. Serán ocho parejas masculinas y otras tantas femeninas las que compitan organizadas en grupos de 4 parejas que se enfrentarán entre ellas en la primera ronda (Round Robin). Este viernes a partir de las 18.30 horas en el Zamora Padel Indoor se disputarán ocho partidos y mañana sábado, los 16 restantes. Los primeros y segundos de cada grupo se clasificarán para las semifinales del domingo por la mañana, y los ganadores pasarán a las finales que se jugarán a partir de las 13.30 horas.

Los cabezas de serie del torneo serán, en masculino, Mario Rodríguez/Adrián Corona e Igor Amondarain/Javier Martínez, y en femenino, Carmen Villar/Patricia Román y las zamoranas Yolanda Sánchez/Mercedes Santos. U la jovencísima Alba Castaño también competirá en otra pareja.

El Masters ya se celebró en Zamora en 2023, la que es la prueba más importante de las que organiza la Federación de Castilla y León, y en esta edición, además de la segunda cabeza de serie femenina, Zamora estará representada por los hermanos César y Pablo Andrés, que serán la tercera cabeza de serie, además de Pablo Segurado y José María Hidalgo (7ª). En el cuadro femenino Nuria Tomé y Mila de Mena parten en el quinto puesto del ranking.

Habrá sustanciosos premios económicos para los primeros clasificados, una comida de hermandad y el Hotel Rey Don Sancho ofrecerá una oferta especial de alojamiento para los jugadores llegados de otras provincias.

Enrique Martín, en representación de la Federación de Castilla y León, destacó el nivel organizativo que ofrece siempre el Zamora Pádel Indoor, y el gran trabajo en común que realizan los clubes y las instalaciones durante todo el año. "Me gustaría resaltar no sólo la calidad de las pistas donde se va a celebrar el Masters sino también el buen trato que se le dispensa a los jugadores y que ellos mismos nos transmiten. La gente está encantada de venir a jugar a Zamora, están cómodos, se les atiende muy bien, la ciudad les acoge muy bien y como Federación, sólo podemos daros las gracias porque va a ser un éxito total", explicó el que será además el juez de la competición.

El pádel zamorano acaba de proclamarse compeón de selecciones provinciales en veteranas y con este motivo se han confeccionado unas camisetas que están a la venta (15 euros) en las instalaciones de la capital. El concejal de Zamora, Diego Bernardo, destacó la colaboración con la asociación de clubes para la organización del circuito provincial y el auge de este deporte en la ciudad de Zamora, "un deporte que no solo ha crecido sino que se ha popularizado mucho y llega a todo el mundo". Por su parte, Laura Huertos, de Caja Rural, también remarcó que "el Masters vuelva a celebrarse en Zamora, y estamos encantados de formar parte de este proyecto liderado por la Asociación de Clubes y la Federación. Zamora es una ciudad perfecta para disfrutar de este tipo de torneos".