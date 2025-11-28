"Tenemos aún mucho margen de mejora"

Pensando en el partido de este sábado contra el CB Sevilla, la jugadora del Recoletas Zamarat Fatou Pouye explicó que "somos un equipo joven, que trabajamos día a día, pero tenemos mucho margen de mejora y estoy convencida de que vamos a ir a más con el paso de las jornadas". La jugadora senegalesa se encuentra "muy feliz y muy bien acogida en Zamora. Estoy muy contenta con las compañeras, con el staff e incluso con los aficionados y con los empleados del pabellón que me dan hielo todos los días. Me siento muy agradecida y estoy muy contenta aquí en Zamora".

Pouye añadió ayer en rueda de prensa que " la Liga Challenge es un reto y tienes que preparar muy bien cada partido porque son partidos duros y es un reto para mi y para el equipo semana a semana".

Por otra parte, cree que "tenemos que seguir trabajando día a día pero tenemos un buen grupo y podemos llegar lejos, aunque no sabría decir hasta dónde".

En cuanto al estado del equipo de cara al partido de este sábado, Aina Martín ya pudo regresar en el partido contra Unicaja pero todavía está muy lejos de su mejor versión del pasado año. Pero su espítu de superación le hará ir a mejor poco a poco. Marta Fernández ya entrena con el equipo pero no parece que el entrenador arriesgue haciéndola jugar contra Sevilla. n