Las Guerreras buscarán hoy su segunda victoria ante Islas Feroe

Tras debutar el miércoles en el Mundial femenino de Alemania y Países Bajos con una cómoda victoria frente a la de Paraguay, la selección española de balonmano en la que figura la zamorana Elba Álvarez se enfrenta este viernes desde las 20.30 en la localidad germana de Tréveris a las de las Islas Feroe, "un equipo bastante duro y peleón", como lo describe la internacional española Jennifer Gutiérrez. "Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo bastante duro y peleón, con un estilo un poco escandinavo, lo cual supone muchas transiciones", señala la extremo en declaraciones que difunde la RFEBM sobre las feroenses, que dejaron una buena imagen en su primer partido ante Montenegro, pese a caer por 32-27. "Tenemos que estar preparadas para estar acertadas en ataque y no permitirles ese contraataque, o ser buenas en el repliegue defensivo también", agregó Jennifer Gutiérrez.

Dolo Martín, segunda entrenadora, destaca el buen ánimo del equipo tras el debut. "Después de haber conseguido esa primera victoria creo que el equipo está animado, que está con confianza y con ganas de afrontar este segundo compromiso contra un equipo del que no tenemos mucha información porque nunca nos hemos enfrentado a ellas, pero sí hemos podido ver sus últimos partidos", añadió. n