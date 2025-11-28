Chus Mateo debuta con victoria ante la Dinamarca de Kristensen

La era Chus Mateo en la selección española comenzó en Dinamarca con una victoria más funcionarial que brillante (64-74), en un partido que España controló, sobre todo bajo los aros y en el que se sobrepuso a su desacierto en los triples (27%). Jaime Fernández, en su regreso a la selección, fue el máximo anotador con 15 puntos, seguido por el debutante Great Osobor, que logró 12 y 8 rebotes y que dejó una muy buena impresión. En el banquillo finlandés estuvo en jugador del CBZ David Kristensen pero no jugó en este encuentro.

El seleccionador español, Chus Mateo, calificó de "especial" su primera victoria al frente del equipo en su debut contra Dinamarca, aunque admitió que había cosas que mejorar, y no se mostró satisfecho con la segunda parte. "Es una victoria especial", dijo en rueda de prensa Mateo, quien afirmó que "nunca" se va a olvidar de esta primera concentracion con España. Mateo -al que sus jugadores "bañaron" en vestuarios, como reveló Santi Yusta tras el partido- admitió que no había sido un encuentro fácil. "Sabíamos que iba a ser duro. Fuimos capaces de ir paso a paso, defendiendo, tratando de evitar las pérdidas, y así logramos una buena ventaja al descanso", declaró el seleccionador, quien dijo estar "muy feliz". n