El Campeonato de España de Galgos regresa a Nava

La localidad vallisoletana de Nava del Rey acogerá por sexta vez la fase final del Campeonato de España, de galgos en campo. El último Nacional de Nava se celebró en 2024 de forma mixta con el cercado deportivo de las Tramadas, y se hacía con el título Aitana de Hermanos Bravo (CLM) y el subcampeonato quedó desierto.

El programa comenzará el 26 de diciembre con el sorteo de los octavos final que se disputarán los días 8 y 9 de eneroen un cercado deportivo todavía por determinar y sin público. El 16 de enero será la presentación del Campeonato en el pabellón polidepotivo de Nava del Rey junto al sorteo de los cuartos de final que serán el 17 de enero ya en la Cuesta de los Picos (Nava del Rey). Las semifinales serán el día 21 de enero y la final el 24.

Por otra parte, el club Virten del Olmo eliminó ayer en la fase previa a Medina Azahara tras una carrera de 2´08, mientras el club Magdalena fue descalificada junto a su rival Sagoole. La perra de La Magdalena corrió en solitario una liebre de 1´27, y ambas corrieron una nula de 24 segundos y en la tercera, de 2´50 se pararon ambas perras por lo que fueron descalificadas.n