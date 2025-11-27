El Zamora CF de Cano ya tiene una base clara

Óscar Cano llegó a la capital del Duero para dar un giro al rumbo del Zamora CF y, en sus primeros días, estableció que debía conocer a la plantilla para saber cómo expresar la idea que tenía para el conjunto rojiblanco. Necesitaba de tiempo para encajar las piezas, para que los propios futbolistas se amoldaran a su demanda.

Una transformación en proceso, pero cada día más avanzada

La transformación que persigue Cano no ha acabado, ni mucho menos, y es pronto para sacar conclusiones. Sin embargo, a través de los onces iniciales y los minutos de juego de los tres primeros partidos con el granadino en el banquillo, se pueden extraer lecturas interesantes sobre el presente rojiblanco.

GALERÍA | El Zamora CF le da el primer triunfo a Óscar Cano ante el CF Talavera / José Luis Fernández

Cano ya conoce las piezas del puzzle

Óscar Cano ha utilizado a 19 de los futbolistas de la primera plantilla rojiblanca en tres encuentros. Un número amplio que, seguramente, hubiera sido mayor de no ser por la lesión de Loren o la ausencia de Ayyoub. Eso le ha permitido conocer de primera mano las piezas con las que cuenta para plasmar su idea de juego.

El estilo por encima de la estructura

Ese concepto que persigue el granadino, además, no depende de una estructura. Al menos eso dicen los datos de los primeros partidos. El dibujo se supedita al estilo y el contexto, como demostró Cano con tres planteamientos distintos unidos por la búsqueda de su objetivo.

Cano no salió contento de su debut y se dejó notar en el once inicial en Ferrol, donde introdujo varios cambios. Variantes que también realizó ante Talavera, aunque en menor medida. Eso sí, esos equipos iniciales tienen varios nombres en común. Los minutos de juego evidencian por dónde pasa el presente rojiblanco.

Fermín y Athuman, insustituibles

Fermín y Athuman parecen sentar las bases del equipo de Cano, habiendo sido titulares siempre y disputando todos los minutos de juego. El portero ya era indiscutible con Sabas, pero el central se ha ganado su puesto y con actuaciones sólidas ha convencido también al granadino. Ahora mismo, son los únicos que han jugado al completo los tres partidos con el nuevo técnico.

Codina y Markel Lozano, igual de importantes

Dos futbolistas que secundan a Fermín y Athuman desde el centro del campo Codina y Markel Lozano. Los dos han salido de inicio de en los tres últimos encuentros y han disputado casi la totalidad de los minutos.

Tanto el defensor, cuya labor en banda ha sido destacada, como el centrocampista, que aporta gran equilibrio y fue determinante ante Talavera, han sido sustituidos en un único partido. Además, ambos fueron cambiados en el 89.

Kike Márquez y Eslava como referencias ofensivas

Arriba, la referencia del Zamora CF parece estar clara: Eslava y Kike Márquez. Son los dos jugadores que han disputado los tres encuentros como titulares y, además, los que más minutos han acumulado en el frente ofensivo.

Eso sí, el ariete no ha acabado ninguno de los choques con Cano, quien le ha sustituido por Farrell en la segunda mitad (minutos 56, 62 y 72, concretamente). Márquez también se ha ido al banco, pero en su caso solo en dos choaques (ante Ferrol, en el 83; y frente al Talavera, en el 90).

El resto de jugadores, un paso por detrás

El resto de jugadores cuentan, como mucho, con dos titularidades y existe una gran variación entre los minutos de juego de unos futbolistas y otros. Eso sí, algunos han tenido más oportunidades que otros.

Por ejemplo, Rufo Lucero y Carlos Ramos han sido titulares en dos partidos y participado en los tres encuentros con Cano; mientras que Monerris jugó de forma testimonial ante el Ourense CF (saltó al campo en el 89) y frente al Racing de Ferrol (minuto 83), de forma similar al papel que tuvo López en los dos últimos envites rojiblancos.

Futbolistas "en alza"

Sin embargo, de los datos se deduce que hay jugadores "en alza" como el capitán zamorano o un Luismi Luengo que no se ha perdido ningún minuto tras su ausencia por sanción en el estreno de Cano.

Ramos quien parece haberse hecho un fijo por delante de Clavería, siempre utilizado como recambio. Y por delante de otro centrocampista cuya tendencia ha sido inversa, Mario García.

Tendencia inversa

Mario García es un jugador que ha perdido relevancia. De ser importante para Sabas y titular en el estreno de Cano ha pasado a no contar con minuto alguno en los dos últimos duelos.

El mediocentro no ha sido el único caso. Junto a él en el banquillo, tanto en Ferrol como contra el Talavera, estuvo un Erik Ruiz que jugó completo el encuentro ante el Ourense CF y no volvió a saltar al verde.

Sin once tipo, oportunidades para todos

Así pues, parece que si bien Cano no tendrá un once tipo, sí hay una base de futbolistas que parecen determimantes a la hora de poner en marcha el estilo.

Romero, el gran ejemplo

Eso no elimina variantes y oportunidades para jugadores que quieran un sitio en el once. Por ejemplo, la irrupción de Romero ante la sanción de Carbonell puede haber provocado que pase del ostracismo del inicio de liga a contar con minutos importantes próximamente.

Lo que está claro es que, por encima del futbolista, está el equipo. La idea de juego y la búsqueda de triunfos que asienten un proyecto que quiere mirar más arriba.

Alejandro Marcelo, a prueba

Y si las puertas de la titularidad están abiertas, también las del equipo. O eso parece reflejar la inclusión de un jugador a prueba en los entrenamientos del conjunto rojiblanco esta semana.

El "invitado" es el mediocentro Alejandro Marcelo. Quizá la pieza que Cano todavía no ha encontrado en el vestuario rojiblanco para terminar de completar el puzzle.