Pádel
Victoria y empate en las ligas regionales para Zamora
El Caja Rural Viriatos Pádel sacó un empate en su duelo de las Series Nacionales y AB Pádel una valiosa victoria en la categoría bronce de la Major League Pádel
Poca actividad, pero bastante positiva la vivida el pasado fin de semana dentro de las ligas regionales de pádel en la que el concurso zamorano volvió a dejarse notar.
Empate para el Viriatos Pádel Club
Las Series Nacionales de Pádel atraviesan por su ecuador y, al paso por ese punto el Viriatos Pádel Club, arrancó la quinta jornada cosechando un valioso empate.
Con dos encuentros todavía por disputarse el próximo fin de semana, los correspondientes a los equipos Zamora Pádel Indoor (en Segunda de categoría 500) y Decoraciones Argal (en Segunda de categoría Future), la atención recayó sobre el equipo Caja Rural Viriatos Pádel de Primera en categoría 500.
Un duro rival, un sabor agridulce
Los zamoranos se enfrentaron a un duro rival como es el Fanatiqos, al que rindió visita con la intención de obtener la victoria. El equipo de Viriatos Pádel Club luchó duro por sus intereses y, al final, consiguió un empate a 6 que le permite mantener la segunda posición de la tabla, un buen puesto que no satisface su hambre.
El objetivo del Caja Rural Viratos Pádel es la primera plaza que da derecho a jugar la final de la categoría y otorga plaza para el próximo Interseries. Un reto que empezará a preparar en los próximos días.
AP Club de Pádel gana en la MLP
La actividad de las palas zamoranas se concentró en el Open Provincial Diputación de Zamora y, por ello, el fin de semana dejó pocos resultados en las ligas regionales. Entre ellos también se encontró el triunfo del equipo del AB Club de Pádel en la Major League Pádel de la mano de su conjunto de categoría bronce. Una victoria cosechada en el Club Deportivo Albatros sobre los salmantinos del Padelirantes por 2-1, ganando las parejas locales los duelos mixto y femenino del enfrentamiento.
Éxitos en Los Llanos
AB Club de Pádel añadió este éxito a los logrados en el Open Diputación de Zamora, con la pareja Vila-Ballesteros como campeones de Segunda Categoría masculina, Laura Rodríguez como subcampeona de Primera Categoría femenina y tres subcampeonatos en finales de consolación.
