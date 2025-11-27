Así le fue a la cantera del Balonmano Zamora el pasado fin de semana: Jonnada de resultados irregulares para la base pistacho

Los equipos federados de la cantera del Balonmano Zamora vivieron un fin de semana cargado de emociones en la jornada 8 de sus respectivas ligas autonómicas de la FCYLBM. Hubo derrotas ante rivales de gran nivel, victorias ajustadas que refuerzan la confianza y partidos que, pese al resultado, dejaron buenas sensaciones por la entrega y el aprendizaje de los jóvenes viriatos.

Irregular jornada para la cantera pistacho

Triunfo de prestigio para el 12 Frailes BM Zamora A

El 12 Frailes BM Zamora "A" logró una victoria muy valiosa (24-25) en la pista del Sariegos, uno de los favoritos. Tras un primer tiempo con altibajos y desventaja al descanso (14-12), los zamoranos supieron mantener la calma y remontar en un final ajustado que refuerza sus aspiraciones.

Ingenierosdelestado.es resiste hasta el descanso

El Ingenierosdelestado.es BM Zamora "B" cayó por 20-33 ante Metálicas Loan Balopal. El choque arrancó igualado, pero algunas acciones descentraron a los locales, que llegaron al descanso cuatro goles abajo. En la segunda mitad, pese a la diferencia, los jugadores con menos minutos demostraron coraje y ganas de luchar.

Alfaraz Motor BM Zamora C pierde yendo de más a menos

El Alfaraz Motor BM Zamora "C" perdió 48-31 ante el Ileon.com Sariegos. El encuentro comenzó con alternativas y hasta con ventaja de tres goles para los zamoranos, gracias a buenas defensas y paradas. Sin embargo, un bajón de intensidad en el tramo final de la primera parte permitió a los locales abrir una brecha de seis tantos que se mantuvo en la segunda mitad. Una reanudación en la que faltó confianza.

Al Bellido Decoración le falló la concentración en León

El Bellido Decoración BM Zamora "A" cedió por 27-20 ante Cleba "B". Las imprecisiones en ataque y la fragilidad defensiva marcaron un inicio complicado. En la segunda parte hubo cierta mejoría, pero insuficiente para revertir el resultado.

Bellido Decoración - BM Zamora / Cedida

Inmoarza BM Zamora "B" da la cara frente al líder

El Inmoarza BM Zamora "B" perdió por 10-30 frente al invicto Domusa Carrión Sat Balopal. Las zamoranas no se intimidaron y mostraron buenas combinaciones ofensivas, aunque la gran actuación de la portera rival impidió que el marcador reflejara mejor su esfuerzo.

Esfuerzo sin premio para el cadete pistacho masculino "A"

El BM Zamora cadete masculino "A" cayó 46-33 ante Sariegos en un duelo de muchos goles. A falta de 15 minutos el marcador reflejaba un empate a 27, pero en el tramo final los locales mostraron mayor consistencia. Una derrota que deja aprendizaje y margen de mejora.

Triunfo holgado en Sariegos del Motorglass BM Zamora "B"

El Motorglass BM Zamora "B" se impuso con autoridad (25-45) al Sariegos. Una defensa sólida y rápidos contraataques marcaron diferencias desde el inicio. Aunque los locales intentaron reaccionar con cambios defensivos, los zamoranos mantuvieron el control hasta el final.

Buen inicio, final adverso para el BM Zamora "B"

El BM Zamora "B" perdió 37-32 frente a Cleba B en Villacelama. Tras una primera parte sólida (14-16 al descanso), las zamoranas se vieron superadas por la inspiración de la portera rival y un ataque más efectivo de las leonesas.

IES Universidad Laboral sufre demasiado castigo en Sariegos

El IES Universidad Laboral Zamora cayó 36-26 frente al Balonmano Sariegos. Tras una primera parte muy igualada, los errores no forzados y las rápidas contras de los leoneses acabaron por romper el partido. Destacó la efectividad zamorana a portería vacía, con cinco tantos (tres de ellos del guardameta pistacho).

El líder supera sin muchos apuros al Moralejo Selección

El filial, Moralejo Selección, cayó 36-22 en su visita al Sariegos, líder invicto. Durante 25 minutos el partido estuvo igualado, pero un mal cierre de la primera parte abrió brecha. En la segunda, los locales aumentaron la intensidad y aseguraron la victoria.