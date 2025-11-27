Iberdrola renueva su impulso por la igualdad hasta 2030

Iberdrola ha anunciado la renovación de su impulso a la Real Federación Española de Fútbol hasta 2030, consolidándose como el principal promotor del fútbol practicado por mujeres. Lo hizo durante la visita de su presidente, Ignacio Galán, a la concentración de la selección absoluta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el equipo se prepara para la final de la Liga de Naciones 2025, en la que se enfrentará a Alemania en un doble encuentro.

Galán transmitió allí a las jugadoras la confianza y el apoyo en nombre de todos los empleados de Iberdrola, animándolas a dar lo mejor de sí mismas en los próximos partidos y recordándoles que cuentan con todo lo necesario para ganar. "Millones de mujeres de España se ven reflejadas en vuestros éxitos. Esa es la razón de nuestro impulso del deporte femenino: ayudar a construir una sociedad en la que no haya barreras para las mujeres y en la que se alcance una verdadera igualdad de oportunidades". "Vuestros éxitos demuestran que no hay nada imposible”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, anfitrión en esta visita, subrayó la importancia de que una compañía como Iberdrola mantenga su ambiciosa apuesta por el fútbol femenino, continuando el camino iniciado de la mano de la RFEF. El agradecimiento también llegó desde el propio vestuario español, con la capitana Alexia Putellas señalando que "la renovación demuestra que el impulso de Iberdrola al fútbol femenino es una apuesta firme con un proyecto de presente y futuro", reconociendo que ese apoyo da "estabilidad, visibilidad y la posibilidad de que nuevas generaciones sigan soñando con dedicarse al fútbol".

El convenio suscrito entre Iberdrola y la RFEF contempla, como en ocasiones anteriores, el apoyo a las selecciones nacionales absolutas femeninas y las categorías inferiores, a la Copa de S.M. la Reina, la Primera Federación de fútbol femenino, los Campeonatos de España de selecciones autonómicas sub-12, sub-14 y sub-16, la Primera División de fútbol sala femenino, la Supercopa de España de fútbol sala femenino, la fase final de la Copa de S.M. la Reina de fútbol sala y de las competiciones de fútbol playa femenino (Copa RFEF, Liga Nacional, Supercopa y CESAS. n