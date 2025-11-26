El Zamora CF, diez partidos ligueros sin victorias fuera de casa: una racha demasiado larga

El Zamora CF arranca hoy el trabajo previo de cara al encuentro que tendrá lugar el domingo en Tajonar, choque en el que los jugadores de Óscar Cano medirán fuerzas con Atlético Osasuna "B". Un envite al que los rojiblancos acuden con un objetivo claro: lograr la victoria y poner fin a una sequía sin triunfos lejos del Ruta de la Plata que ya dura demasiado tiempo.

Sin éxito a domicilio el presente curso

Dentro de la dualidad de los datos rojiblancos en este curso, la cara más preocupante para los aficionados es aquella que tiene lugar lejos de la "Perla del Duero". Poco, muy poco rédito ha obtenido como visitante desde que arrancara el curso, hasta el punto de encarar la 14ª jornada sin haber conquistado nunca los tres puntos como visitante.

GALERÍA | El Zamora CF le da el primer triunfo a Óscar Cano ante el CF Talavera / José Luis Fernández

El último triunfo: el 20 de abril

La sequía de éxitos fuera de la provincia por parte del Zamora CF, sin embargo, se extiende más atrás del presente curso. Concretamente al 20 de abril de 2025, cuando un doblete de Tresaco permitió al entonces equipo de Sabas superar al SD Amorebieta en su campo.

Una excepción en pretemporada

Desde entonces, el Zamora CF solo logró ganar fuera de casa una única vez y fue en pretemporada para conquistar el Trofeo Colombino remontando al Recreativo de Huelva en su estadio (2-3) en una preparación con múltiples empates.

Esa es la única excepción y se encuentra fuera del apartado de encuentros oficiales, área en la que los rojiblancos acumulan siete derrotas y tres empates (ante el Arenteiro el pasado curso, 1-1; ante el Barakaldo, 1-1; y de nuevo ante el Arenteiro, 0-0) en liga; a los que se suma también el tropiezo sufrido en Ourense en la Copa RFEF.

Sin muchas conexiones

Diez encuentros oficiales en Primera RFEF, a lo largo de siete meses, con pocas similitudes entre todos ellos. Aunque, en todos ellos, a excepción del punto logrado en tierras vascas, el Zamora CF nunca fue capaz de anotar primero.

Una dinámica "enlazada"

El dato más preocupante, sin embargo, enlaza la dinámica negativa del rendimiento con el apartado de sanciones en el que los rojiblancos acumulan cuatro cartulinas rojas esta temporada. Cuatro expulsiones que tuvieron lugar, todas, a domicilio.

Dispuestos a cambiar

Con todo ello presente, el Zamora CF regresa hoy al trabajo. Dispuesto a poner fin a esa racha tan negativa como visitante a base de trabajo, buscando aprovechar la energía de su victoria del pasado domingo y confirmar esa mejoría que se ha dejado notar de la mano de Óscar Cano.

Un progreso centrado en manejar la posesión del cuero, hacerlo con propósito, y sin cometer errores de bulto que puedan conllevar a sanciones disciplinarias que compliquen el encuentro.