El Villaralbo "B" se impone al Sporting de Zamora y el Benavente-Villalpando salda en tablas su duelo con la Bovedana

El C.D. Villaralbo “B” regresó a la senda del triunfo frente a un combativo Sporting Zamora, que pese a mantener la intensidad durante los noventa minutos, no logró evitar que los azulones se llevaran una victoria merecida.

Inicio con color visitante

El inicio del choque fue dominado por los visitantes, que manejaban el balón con criterio y buscaban desarmar la sólida defensa local. Fruto de ese control, Sevi sorprendió desde la frontal con un disparo ajustado que superó a Jaro y abrió el marcador.

El Sporting iguala

Con el Villaralbo dueño del juego y los tímidos intentos de réplica del Sporting, se alcanzó la recta final de una primera parte entretenida, en la que Omar aprovechó un error defensivo para devolver la igualdad.

Ventaja azulona al descanso

Sin embargo, poco después Adri culminó una brillante acción colectiva de los villaralbinos y devolvió la ventaja antes del descanso.

Segunda mitad de color azul

La segunda mitad arrancó con fuerza para los visitantes, que ampliaron diferencias gracias a un certero cabezazo de Fer A.

El dominio azulón pudo traducirse en un marcador más abultado, pero varias ocasiones se quedaron sin premio. Marcos B., atento a un fallo de la zaga zamorana, firmó el tanto que prácticamente sentenció el encuentro. Aun así, el Sporting no bajó los brazos y Bombi recortó distancias, mientras que David, desde el punto de penalti, estrelló el balón en el poste que pudo alterar el 2-4 final.

Once inicial del Benavente-Villalpando ante la Bovedana. / Cedida

Empate entre Benavente-Villalpando y Bovedana

El Benavente-Villalpando y la Bovedana se repartieron los puntos en un bonito encuentro de fútbol que no decepcionó a la afición, aunque acabara sin goles.

Los locales, más contundentes

Los locales se mostraron más contundentes en la primera mitad y tuvieron las mejores opciones para mover el marcador, pero Nico estrelló el cuero en el larguero y Alex remató fuera de la portería en el mano a mano.

La Bovedana responde tras el descanso

Un guion al que se sumó la Bovedana en la segunda mitad, adueñándose del centro del campo y forzando una batalla que se prolongó hasta los minutos finales, en los que ambos equipos tuvieron ocasiones de marcar y vencer.