Pádel
Rubio-Carretero y Fernández-Fraile, grandes vencedores en Los Llanos del Open Provincial Diputación de Zamora
El torneo congregó en las pistas de Los Llanos a 47 parejas de diferentes puntos de Castilla y León.
C. J. T.
Las parejas Javier Rubio-Alejandro Carretero y Samantha Fernández-Claudia Fraile fueron las grandes triunfadoras del Circuito Provincial Open Diputación de Zamora celebrado a lo largo del pasado fin de semana en las instalaciones de Los Llanos. Una competición en la que las mencionadas duplas se alzaron campeonas de Primera Categoría en sus respectivos cuadros.
Mucho nivel
La cita, que contó con un total de 47 parejas participantes de diferentes puntos de Castilla y León, exhibió un alto nivel de juego a lo largo de los partidos que se disputaron en las tres jornadas que duró el torneo. Una cita organizada por la Asociación de Clubes de Pádel en colaboración con Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural.
Cuadro de campeones
El cuadro de campeones lo completaron las parejas Adrián Ballesteros-Alejandro Vila y Brais Carril-Ramón Barreiro, en Segunda y Tercera Categoría masculina, respectivamente; y la dupla Noemí García-Alba Díaz como vencedoras en Segunda Categoría femenina.
