Golf
Roberto Cascón conquista el Torneo "Fin de Temporada"
El golfista se hizo con el trofeo con una tarjeta de uno sobre par
J. B.
Roberto Cascón López se alzó ganador el pasado sábado del Torneo de Golf "Fin de Temporada" celebrado en El Maderal, cita que contó con la participación de 14 jugadores que combatieron una gélida mañana con su pasión por el deporte.
Uno sobre par
Cascón se alzó vencedor de la jornada con un total de 55 golpes, uno por encima del par, superando a Manuel Rojano. Por su parte, en la modalidad hándicap, el vencedor fue Crescencio Vázquez, quien ganó en dura pugna a José María González.
- La zona de Zamora de más ruido y con peor calidad del aire y las medidas que se contemplan
- Ni en Vigo ni en Madrid, los detalles de las luces de Navidad que diferencian a Zamora
- Reparado este camino de Zamora dañado por los incendios de la Sierra de la Culebra
- Instalada la primera parada inteligente del Buscyl para facilitar el transporte público en Aliste
- Una mujer resulta herida tras ser atropellada por una furgoneta en Zamora
- El merendero de los Pelambres de Zamora tiene nuevo adjudicatario tras la exclusión de la primera oferta
- La víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera declara como testigo tras un aplazamiento y una incomparecencia
- La Junta promueve el relevo generacional en el sector agrario: 121 zamoranos solicitan ayudas para incorporarse al campo