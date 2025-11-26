Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Golf

Roberto Cascón conquista el Torneo "Fin de Temporada"

El golfista se hizo con el trofeo con una tarjeta de uno sobre par

Cascón recibe su premio en la entrega de trofeos en el «Hoyo 19». | CEDIDA

J. B.

Roberto Cascón López se alzó ganador el pasado sábado del Torneo de Golf "Fin de Temporada" celebrado en El Maderal, cita que contó con la participación de 14 jugadores que combatieron una gélida mañana con su pasión por el deporte.

Uno sobre par

Cascón se alzó vencedor de la jornada con un total de 55 golpes, uno por encima del par, superando a Manuel Rojano. Por su parte, en la modalidad hándicap, el vencedor fue Crescencio Vázquez, quien ganó en dura pugna a José María González.

