Moraleja del Vino se alza campeón regional en paleta cuero de Primera División en 36 metros

El club de pelota Moraleja del Vino se proclama campeón del Campeonato de Castilla y León de paleta cuero en 36 metros Primera División en la jornada celebrada en el frontón Luis Baeza de Vallelado (Segovia), escenario de todas la finales de las diferentes categorías.

El club zamorano copó el protagonismo de la gran final de Primera al medir fuerzas sus equipos A y B, un duelo entre Chamorro-Prieto III y Miguel-Vecino que ganaron los primeros por 15-11 y 15-14.