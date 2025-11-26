"¿Quién es Lamine?" Inglaterra se entrega a Estevao

Hace no mucho, a Estevao le quisieron colgar el nombre futbolístico de Messinho. Abundaron las referencias en los titulares de prensa y las tertulias. Pero el chico, irritado, se rebeló. Quería recorrer su camino, imponer su identidad, no ser el diminutivo de nadie. Lo logró con sus demostraciones de talento en el Palmeiras que le llevaron al Chelsea a cambio de 59 millones de euros y a ser titular en la selección de Brasil con 18 años. Estevao es Estevaão y más después de un gol como el que marcó al Barça en la Champions. Habilidad, exuberancia, y atrevimiento... Una maravilla que concentra sus virtudes y que, a los ojos de Inglaterra, le acercan a Lamine Yamal.

No quiere Estevao las referencias con Messi, pero tiene pinta que a Lamine Yamal se le va a comparar indefinidamente. El brasileño es 80 días mayor que el español, pero carece de su bagaje. Cuestión de tiempo y de procesos madurativos. Y da la sensación que con el tanto de la Champions ha acortado distancias. La exigencia física de la Premier, a la que se ha adaptado más rápido de lo esperado, puede hacer el resto.

Estevao. / EFE

La Inglaterra futbolística se llena la boca estas últimas horas con su nombre. Basta con ver las crónicas de hoy y la cantidad de preguntas sobre el brasileño que le hicieron a Enzo Maresca, el técnico del Chelsea, en las catacumbas de Stamford Bridge.

"¿Quién es Lamine? Estevao destroza al Barça", titula The Times. "Estevao bate a Yamal en la batalla de los prodigios", resume The Independent. "Un sensacional Estevao eclipsa a Lamine", dice The Telegraph. "Este-wow", enfatiza The Sun. Parecen haber ganas de inventar una rivalidad. Resulta tentador: son muchas las similitudes en el estilo de juego.

La noche perfecta

El brasileño se sentía en una nube tras el partido. "No tengo palabras. Fue la noche perfecta. Es un gol especial en mi carrera. Seguramente este es el mejor momento desde que estoy aquí. Espero marcar muchos más. Me siento muy feliz, además, porque toda mi familia estaba aquí", declaró.

Estevao ha marcado un gol en los cuatro últimos partidos en que Maresca le ha puesto de titular (y hasta ahora no sucede tan frecuentemente como cabe imaginar) y anotó también en dos amistosos recientes con Brasil. Ante el Barça no solo demostró habilidad y creatividad en su gol. También supo aparecer entre líneas, acercándose al centro, repartiendo juego, como si fuera un preámbulo de lo que le aguarda en el futuro, una posición de mediapunta. Si no lo hace antes es porque ahí juega Cole Palmer, aún lesionado y por el momento la figura totémica de este Chelsea.

El técnico italiano volvió a reclamar calma a su alrededor tras la victoria sobre el Barça. "Estevao necesita relajarse y disfrutar de su fútbol. No pensar en ser mejor que un jugador o otro, sino pensar en superarse a sí mismo". Pero las preguntas sobre él y Lamine Yamal se amontonaron y muchos quieren ver en ambos un pulso generacional como el vivido entre Messi y Cristiano Ronaldo. Maresca resopló. "Si empezamos a hablar de eso... Es demasiada presión sobre unos chicos tan jóvenes, es demasiado para ellos", dijo.

Raphinha se aventuró antes del encuentro a vaticinar que uno y otro marcarán una época. "Yo creo que los próximos años serán los mejores futbolistas del mundo. Estoy seguro. Y lo sé porque trabajo en Barcelona con Lamine y Estevao con la selección y tienen un talento increíble". Pero hoy es el día, o la semana, del brasileño de Sao Paulo. Quizá, como escriben en The Guardian, "en Brasil han encontrado al fin al jugador que necesitaban desesperadamente para reemplazar a Neymar".