El Circuito Zamorano de Ajedrez, listo para su estreno este fin de semana en Monfarracinos

Los amantes de los 64 escaques tendrán este fin de semana ocasión de participar en una nueva aventura sobre los tableros, el Circuito Zamorano de Ajedrez. Un campeonato que llevará este deporte a todas las comarcas de Zamora a lo largo de los próximos meses y que pretende no solo mantener la afición de los ajedrecistas locales, también fomentar su arraigo entre los más jóvenes.

El estreno, este domingo

El circuito fue presentado esta mañana en la sede de Caja Rural dado su inminente estreno, ya que su inicio se dará este domingo en Monfarracinos.

El valor de un circuito

Laura Huertos fue la anfitriona del acto y subrayó la importancia de un evento como el que da forma el CD Federado Zamora de Ajedrez.

"Estamos encantados de que el ajedrez vaya a llegar a todas las comarcas de la provincia, que se abra a ella para mantener y mejorar el seguimiento y la afición por este deporte", comentó la técnico de comunicación de Caja Rural, destacando a su vez el valor de "difundir el ajedrez entre los más pequeños y que estos tomen el testigo" de sus mayores.

Una iniciativa esperada

Igualmente, el diputado de Deportes, Juan del Canto, mostró su satisfacción por "conseguir que por primera vez, de manera física, varios pueblos de la provincia formen parte de un circuito de ajedrez". "Deseamos que sea todo un éxito y que esta disciplina se promocione por toda la provincia y entre los más jóvenes".

Beneficios para los jóvenes

Desde el Ayuntamiento de Zamora, también presente en el acto, recalcaron este sentir, razonando que "el ajedrez es un deporte al que hay que apoyar porque es una actividad que puede generar beneficios en el futuro a los más pequeños".

Apoyo de la provincia

El Circuito Provincial de Ajedrez llega con el apoyo de Caja Rural, Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Zamora y un buen puñado de otras firmas y empresas a las que Joaquín Anatol, al frente del CD Federado Zamora de Ajedrez quiso agradecer su compromiso. Un esfuerzo que ha permitido el "cambio de chip" en el enfoque de la entidad para esta temporada.

Cambio de chip

Según explicó Anatol, "hasta ahora habíamos impulsado nuestro deporte en Zamora, pero probamos con diversos torneos en varias localidades qué interés había por el ajedrez fuera de la capital y la respuesta fue muy positiva". Motivo que llevó al club a "llamar la puerta de muchos Ayuntamientos para poder llevar a cabo ese circuito provincial ya que había genet que quería jugar y queríamos llevarles el ajedrez hasta ellos".

Ocho sedes

Al final, el desarrollo del proyecto ha incluido un total de ocho localidades: Monfarracinos, San Vitero, Tábara, Benavente, Villalpando, Toro, Zamora y Fermoselle.

La lista, sin embargo, sigue abierta. "Hemos incluido a todos aquellas localidades cuyos ayuntamientos nos dijeron que sí querían colaborar, pero esperamos que se sigan incorporando localidades porque la iniciativa está abierta tanto este año como para los próximos", afirmó Anatol.

Sistema de competición

En cuanto al sistema competitivo, el Circuito Zamorano de Ajedrez contará con "torneos de diferentes ritmos, para dar ocasión a los participantes a probar diversos estilos de ajedrez", contando cada uno con sus rondas y tiempos particulares.

Además, se concretó que la idea es que "todo participante obtenga puntos" en cada cita, lo que incitaría a los deportistas a desplazarse y competir en diferentes puntos de la provincia. Un sistema de puntuación que se realizará "utilizando un baremo justo y adecuado a la ratio de cada jornada".

Números y próxima parada

Para su estreno, el campeonato cuenta ya con un total de 35 ajedrecistas apuntados para la cita de Monfarracinos, aunque se espera poder alcanzar el medio centenar de participantes. Una cifra que, seguro, se superará en la siguiente parada del calendario: el torneo de Navidad que tendrá lugar en Zamora.