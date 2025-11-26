Natación
El CD San José Obrero luce buen tono en Logroño
Una medalla de bronce, el mejor resultado del equipo zamorano de 16 deportistas
El CD Natación San José Obrero firmó una notable actuación en aguas riojanas el pasadof in de semana con motivo de la celebración del XXV Trofeo de Natación "Ciudad de Logroño" organizado por el CN Las Norias. Una cita a la que la entidad zamorana acudió con 16 nadadores que rindieron a buen nivel.
Un bronce y muchos buenos resultados
La actuación del equipo resultó positiva, con ocho deportistas clasificados para las finales vespertinas del 200 estilos. El resultado más relevante fue la medalla de bronce obtenida en la categoría infantil masculina, que se sumó a un quinto puesto en la categoría alevín masculina y dos sextos puestos en las categorías infantil femenina y júnior masculina.
Buen hacer también en el relevo y por equipos
El relevo de 8x50 libre mixto también dejó buenas sensaciones, con un cuarto puesto que rozó el podio.
En la clasificación general por equipos, el San José Obrero alcanzó la quinta posición entre un total de 21 clubes, un balance que confirma su progresión y competitividad, al igual que las mejoras de marcas individuales de sus nadadores.
Una experiencia de cara al futuro
Más allá de los puestos y tiempos conseguidos, el CD Natación San José Obrero valoró positivamente la experiencia, fundamental para que sus deportistas sigan dando pasos hacia delante en el futuro.
