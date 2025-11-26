La buena marcha del Caja Rural CB Zamora tiene consecuencias: dos de sus jugadores, convocados con sus selecciones en las ventanas FIBA

El Caja Rural CB Zamora ha iniciado la temporada en Primera FEB con muy buen pie y su notable desempeño a lo largo de la primera sexta parte del campeonato ha tenido consecuencias evidentes.

Una buena posición en la tabla y premio a nivel individual

La más obvia e importante, en el apartado clasificatorio de la misma competición. Sin embargo, los éxitos azules también cuentan con repercusiones ajenas a la liga e individuales, como las llamadas con sus respectivas selecciones de Stymir Thrastarson y David Kristensen.

Thrastarson, números que suman mucho

Thrastarson ha disputado un total de diez encuentros oficiales con el Caja Rural CB Zamora y ha tenido un gran impacto en los resultados del conjunto de Saulo Hernández.

"La amenaza impronunciable" es uno de los jugadores con más minutos de juego del bloque zamorano, el tercer máximo anotador de la plantilla azul y ha sido determinante en más de una victoria para los suyos.

Por todo ello, no sorprende que Stymir haya recibido la llamada de la selección islandesa para competir a lo largo de la ventana FIBA que se inició ayer y que se alargará hasta el próximo martes, día 2 de diciembre.

Kristensen, intangibles y minutos de trabajo

Igualmente, Kristensen ha sido otra de las figuras importantes para el Caja Rural CB Zamora a lo largo de las primeras nueve jornadas de competición.

Kristensen, en el último encuentro del Caja Rural CB Zamora. / Alba Prieto

Su labor quizá no cuenta con el reconocimiento que otorgan los números en apartados como la anotación, los rebotes o las asistencias; pero hay una cifra que releva su valía y esa es la de minutos jugados: casi un centenar.

Una muestra para Saulo Hernández y para un combinado de Dinamarca que tampoco se ha olvidado de él para los encuentros que disputará esta semana.

En liza pese al parón en liga

Así pues, aunque el Caja Rural CB Zamora no vuelva a competir hasta diciembre, dos de sus jugadores seguirán siendo protagonistas del baloncesto de más alto nivel a lo largo de los próximos días.

Doble presencia que pudo ser triple

Un grupo de internacionales al que, sin duda, podría haberse unido el capitán Jacob Round con Gran Bretaña de no encontrarse ahora mismo lesionado.