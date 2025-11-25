El Zamora CF: cifras de play-off en casa y de descenso a domicilio

Como el doctor Jekyll y míster Hyde, el Zamora CF tiene (o, al menos, está demostrando) dos caras muy distintas en una competición que ya ha superado su primer tercio. Como local, el cuadro rojiblanco tiene ahora mismo números de equipo de play-off y es que en los siete encuentros vividos en el Ruta de la Plata ha sumado un total de 14 puntos: 4 victorias, 2 empates y una sola derrota frente al Avilés. De este modo, si solo se tuvieran en cuenta los partidos como anfitriones, el plantel de Óscar Cano se situaría quinto, solo por detrás de Mérida, Celta Fortuna, Barakaldo y Madrid Castilla, demostrando que jugar en casa siempre es un plus.

Sin embargo, el rendimiento de los de la capital del Duero cae de forma estrepitosa como visitante. Es uno de los cuatro equipos, junto con Arenas, Lugo y Barakaldo, que no sabe ganar a domicilio y, de hecho, lejos del Ruta solo ha sumado dos empates (Barakaldo y Arenteiro) siendo el penúltimo peor conjunto en esta clasificación.

Asignatura pendiente

Por tanto, parece evidente cuál es la asignatura pendiente en estos momentos y que también terminó por condenar a Juan Sabas. Ahora con Óscar Cano en el banquillo, y tras haber conseguido sumar de tres este pasado domingo, se mira con optimismo y necesidad al próximo compromiso, que será ante Osasuna Promesas el domingo a las 12.00 horas. La intención de todos es poder romper con esa estadística tan negativa en los viajes y que les está condenando e impidiendo despegar en la tabla porque, aunque están fuera de descenso, la situación no invita a la relajación.

Con todo, se confía en que las sensaciones ante el Talavera se conviertan en un trampolín para poder cerrar el año en una mejor posición. Quedan cuatro partidos, tres fuera y uno en casa, por lo que mejorar en los desplazamientos será clave para no llegar a Navidad en los puestos de la zona baja.