Fútbol
El Zamora CF firma una nueva alianza comercial y ficha un central para el filial
El club se hace con los servicios de Mayoro, central diestro de 21 años
La actualidad del Zamora CF al inicio de esta semana cuenta con dos novedades importantes: una alianza y un fichaje. Dos movimientos ajenos al día a día del equipo que dirige Óscar Cano, que regresará mañana al trabajo tras su día de descanso.
Un nuevo socio en busca del máximo rendimiento
Por una parte, el club ha firmado un acuerdo de colaboración con la marca Sport Health Nutrition, empresa española de suplementación deportiva que trabaja con diversas entidades de primer nivel.
Una unión que permitirá al equipo de Cano gozar de mejores cuidados, ya que los productos del nuevo apoyo rojiblanco tienen como fin la mejora del rendimiento deportivo y la recuperación muscular tras el ejercicio físico. Un impulso para alargar la buena senda iniciada ante el Talavera.
Las mejores referencias
"Scientiffic Nutrition es una empresa 100% española que formula y produce en España, y que ya colabora con instituciones deportivas de primer nivel. Actualmente, es suplemento oficial de la Selección Española de Fútbol, además de equipos como el Real Betis Balompié, el RC Celta de Vigo o el RCD Espanyol", comenta el Zamora CF en su página web, anunciando la colaboración con esta firma, dando a entender con estas referencias el valor de la alianza.
Un fichaje inesperado
Mientras tanto, el Zamora CF también se ha movido en el mercado de fichajes. En este caso para reforzar a su filial, conjunto que pelea por el ascenso en la Liga Regional de Aficionados.
Mayoro, solidez y carácter
La entidad rojiblanca hizo oficial, recientemente, la contratación de un nuevo jugador para el filial dirigido por Kike Ramos: el central diestro Mayoro Cherif Ndiaye, futbolista de 21 años de edad que, se espera, "aportará solidez y carácter" al grupo.
- La zona de Zamora de más ruido y con peor calidad del aire y las medidas que se contemplan
- Ni en Vigo ni en Madrid, los detalles de las luces de Navidad que diferencian a Zamora
- Reparado este camino de Zamora dañado por los incendios de la Sierra de la Culebra
- Instalada la primera parada inteligente del Buscyl para facilitar el transporte público en Aliste
- Una mujer resulta herida tras ser atropellada por una furgoneta en Zamora
- El merendero de los Pelambres de Zamora tiene nuevo adjudicatario tras la exclusión de la primera oferta
- La víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera declara como testigo tras un aplazamiento y una incomparecencia
- La Junta promueve el relevo generacional en el sector agrario: 121 zamoranos solicitan ayudas para incorporarse al campo