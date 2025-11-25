Fútbol Sala
El River Zamora FS anuncia jornadas de tecnificación gratuitas: estas son las fechas para participar
Las sesiones serán de 10.00 a 12.00 horas en el Pabellón Azul de la Ciudad Deportiva
El River Zamora FS quiere crecer y ampliar su familia deportiva. Por este motivo, desde el club han decidido impartir durante varios domingos jornadas de tecnificación gratuitas que tendrán como fin mejorar aspectos técnicos relacionados con el fútbol sala y serán en el Pabellón Azul de la Ciudad Deportiva, de 10.00 a 12.00 horas.
Son jornadas abiertas a todos aquellos que quieran participar, pero los interesados tendrán que inscribirse previamente en el correo riverzamorafsala@gmail.com indicando en el asunto del mensaje "Jornadas de Tecnificación", y en el texto deberán especificar las jornadas que acudirán y el nombre del participante.
Fechas
Las fechas establecidas son 30 de noviembre, 14 de diciembre, 11 de enero, 8 de febrero, 8 de marzo, 12 de abril y 10 y 17 de mayo.
