Fútbol Sala
Cara y cruz para la provincia: Derrota por la mínima del filial del River Zamora ante Tres Columnas y victoria ajustada del Ciudad de Toro sobre Zarzuela del Pinar
El duelo de los blanquinegros se resolvió en el último minuto; los toresanos tiraron de arrestos para sumar tres puntos
A. O.
Cara y cruz para los equipos zamoranos de fútbol sala de Tercera División y Liga Regional de Aficionados en la última jornada de estas competiciones. Suerte contrapuesta unida por la diferencia en el marcador, decantándose tanto el partido del Caja Rural River Zamora "B" como del del Ciudad de Toro Prefabricados Duero por un único gol de diferencia.
Derrota por la mínima
El Caja Rural River Zamora "B" sufrió una ajustada y dura derrota el pasado fin de semana ante su público al caer por 5-6 ante un Tres Columnas Textiles Acosta que fue capaz de cambiar el rumbo del encuentro durante la segunda mitad y lograr los tres puntos en el estertor del choque.
El equipo zamorano saltó muy enchufado al encuentro y se puso rápidamente por delante en el marcador. De hecho, a los diez minutos ganaba por 3-0. Sin embargo, el duelo llegó con 4-2 al descanso y se ajustó todavía más a la vuelta de vestuarios. Con el 4-4 en el minuto 33 arrancó otro choque, un duelo en el que los locales fueron a remolque sin poder evitar la derrota.
Victoria ajustada
El Ciudad de Toro Prefabricados Duero se llevó el triunfo en un ajustado e intenso duelo de la Regional de Aficionados de Fútbol Sala. Los de Alberto Grande recibían al Zarzuela del Pinar y protagonizaron un buen inicio abriendo ventaja, aunque los visitantes empataron al comienzo de la segunda parte.
Con las espadas en alto, los zamoranos se pusieron el mono de trabajo para dominar en cancha y, aunque los rivales se acercaron, aguantaron el 5-4 final.
- El merendero de los Pelambres de Zamora tiene nuevo adjudicatario tras la exclusión de la primera oferta
- DIRECTO | Zamora CF - CF Talavera: así te hemos contado el partido en el Ruta de la Plata (2-1)
- Losán, la maderera de Villabrázaro, investigada por una presunta estafa mientras negocia su futuro
- La zona de Zamora de más ruido y con peor calidad del aire y las medidas que se contemplan
- Un turismo que circulaba en sentido contrario por la A-6 provoca la colisión frontal con otros dos vehículos y varios heridos
- ¿Cómo influyen Las Edades el Hombre en el turismo en Zamora? Unas cifras que sorprenden
- Las desapariciones involuntarias aumentan en el medio rural de Zamora: seis casos en noviembre
- Al llegar a mi casa me duchaba, me arañaba donde me había tocado