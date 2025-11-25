Natación
Natación Zamora logra nuevos éxitos en aguas vallisoletanas
África Refoyo y Hugo Guerra, los más destacados
C. J. T.
Jóvenes nadadores del Club Deportivo Natación Zamora lograron un destacado papel en la Piscina Benito Sanz de la Rica de Valladolid, escenario de la 2ª Jornada de la Liga Nacional Alevín y la 1ª Jornada de la Liga Territorial Infantil. La delegación zamorana sumó cuatro primeros puestos y numerosos podios, consolidando su preparación y espíritu competitivo.
Refoyo y Guerra, los más destacados
Entre los resultados más relevantes sobresalieron las actuaciones de África Refoyo, de 13 años, y Hugo Guerra, de 14, quienes se erigieron como figuras de la jornada.
Refoyo se impuso en el 200 metros espalda (2:43.85) y en el 200 metros libre (2:24.16), mientras que Guerra repitió la doble victoria en las mismas pruebas, con tiempos de 2:17.77 y 2:07.60 respectivamente.
Más podios zamoranos
El resto de la expedición también sumó posiciones destacadas. Valeria Serrano alcanzó el tercer puesto en 100 estilos y el cuarto en 200 espalda, mientras que Candela Prieto fue segunda en 200 libre y cuarta en 200 espalda.
En categoría masculina, Omar Revellado consiguió un segundo puesto en 200 espalda, y Aníbal Gómez firmó dos terceros lugares en 100 estilos y 200 libre.
Otros nadadores como Mencía Pérez, Diego Bobo, Alejandro Sutil, Pablo López y Javier Barba completaron una participación sólida, así como el relevo mixto 4x100 estilos.
