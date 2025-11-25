Lamine Yamal contra Estevao, el duelo del futuro: "En los próximos años serán los mejores jugadores del mundo"

Resulta tentador, en particular para la prensa londinense, enmarcar el Chelsea-Barça de hoy en Estevao y Lamine Yamal. “La batalla de los prodigiosos adolescentes”, titula The Guardian este martes. Al fin y al cabo nacieron con tres meses de diferencia en 2007, juegan en la misma posición y comparten un estilo de juego eléctrico, de apretar el freno y acelerar, de intentar sentar al lateral que les defiende, de cruzar en diagonal y disparar, de ser imprevisibles y de convocar expectación cada vez que se acomodan el balón con la zurda.

A ambos les cuelga del cuello, como si fuera una credencial parlamentaria, una tarjeta donde dice: Balón de Oro del futuro. Una evidencia en el caso de Lamine Yamaly un pronóstico seguro también en el de Estevao, a juzgar por todos aquellos que le ven con frecuencia jugar y entrenar. El brasileño de 18 años ha llegado al Chelsea este verano después de que el club de Stamford Bridge le dejara cedido un año más en el Palmeiras para que el cuerpo se le acabara de hacer. El club inglés pagó 34 millones, más 27 en variables.

Estevao celebra efusivamente un gol con la camiseta del Chelsea. / VINCE MIGNOTT / EFE

El hábil delantero es ahora mismo más titular en Brasil con Carlo Ancelotti que en el Chelsea con Enzo Maresca. El italiano le ha cogido de la mano y le hace un acompañamiento progresivo en la dureza del fútbol inglés y las inclemencias climáticas, al que se está adaptando más rápido de lo imaginado. Ya ha puesto su firma en algunas acciones destellantes, pero carece de regularidad. De momento lleva cuatro goles en todas las competiciones y una asistencia; Lamine, pese a sus dolencias de pubalgia, va por los seis goles y ocho asistencias.

"Disfrutar del fútbol"

Maresca da muestras de confiar mucho en él, pero evita cargarle de responsabilidades. Y le aconseja no caer en la trampa de compararse con Lamine Yamal, un fenómeno en lo futbolístico sin igual. “Estevao está jugando a un gran nivel. Es muy joven y puede hacer cierta cosas mejor, pero estamos muy felices con él. Va a ser un jugador importante en el futuro de este club, pero para mí lo que tiene que hacer es disfrutar del fútbol, y no pensar en ser mejor que un jugador o otro, sino pensar en superarse a sí mismo”.

Lamine frente a los aficionados azulgrana de la grada lateral durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao en el regreso al estadio del Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

El atacante demostró personalidad cuando jugaba en Brasil y se le intentaba apodar Messinho. Casi cala como su nombre futbolístico, pero él se rebeló. No le gustaba nada, le irritaba. Y Estevao prevaleció. Ahora se prodigan las voces que le ven capaz de trascender con su personalidad propia, con su fútbol imaginativo, con una destreza que quizá, algún día, aplique en la posición de 10, alejado de la banda. Además, tiene magnetismo popular, como Lamine Yamal.

El nivel de Lamine Yamal

Marc Cucurrella, que conoce bien a los dos, destaca que “ambos son divertidos, les gusta reir, siempre tienen la sonrisa, de los que traen felicidad”, dijo ayer en las instalaciones de Stamford Bridge. Cururella aceptó jugar a la comparación. “Ambos son jugadores muy especiales, de mucho talento. Siempre quieren el balón, jugársela en el uno contra uno. La única diferencia es que Lamine empezó hace dos o tres temporadas, Estevao justo acaba de llegar a Europa. Pero si trabaja y mejora puede llegar al nivel de Lamine”.

Lamine Yamal y Raphinha, en un entrenamiento en Sant Joan Despí este lunes antes de volar a Londres. / Alejandro García / EFE

También participó de la comparativa Raphinha. Es otra voz autorizada, por el conocimiento directo de ambos. Y su opinión no puede ser más enfática. “Son dos futbolistas de un nivel espectacular. Yo creo que los próximos años serán los mejores futbolistas del mundo. Estoy seguro. Lo sé porque trabajo en Barcelona con Lamine y con Estevao en la selección y se ve que tienen un talento increíble. Están en el camino correcto para ser los mejores en sus clubs y selecciones. Son talentos que van a volar durante muchos años”.

Cucurella bromeó sobre cómo ha usado estos días a Estevao como sparring para hacer frente hoy al extremo del Barça. "Le dije que en los entrenamientos se colocara espinilleras, así empiezo a practicar para parar a Lamine”, soltó.

El lateral de Alella se volcó en elogios hacia el jugador de Rocafonda -”es de esos jugadores que nunca sabes qué va a hacer”- y de alguna forma le defendió de las distracciones que acompañan su carrera y que tanto dan de qué hablar. “Es un jugador muy especial. Es normal que tenga momentos de bajón, y de distraerse, está en la edad de experimentar y pensar en otras cosas, pero no hay duda de que está a un gran nivel y nos lo pondrá muy difícil”.

El duelo del futuro quizá empieza esta noche en Stamford Bridge.