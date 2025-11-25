Baloncesto
Josep Peris, del Caja Rural CB Zamora, se mete en el cinco ideal de la jornada en Primera FEB con sus 20 puntos ante Cartagena
El base del Caja Rural CB Zamora se quedó a un paso del MVP con su fenomenal actuación en el "clásico" ante el FC Cartagena
El Caja Rural CB Zamora puso su balance liguero en positivo el pasado fin de semana ante Grupo Caesa Seguros FC Cartagena, rival al que derrotó en el Ángel Nieto con una sólida actuación. Un partido que tuvo nombre propio, el del base Josep Peris, cuya figura fue decisiva para el triunfo de la escuadra dirigida por Saulo Hernández.
Protagonista con 20 puntos
Peris fue el protagonista de la novena jornada sobre la pista del Ángel Nieto. Su papel en el "clásico" eclipsó al resto de sus compañeros y rivales como acabó por reflejar su tarjeta al término del choque entre zamoranos y cartageneros.
El base, que ya vivió esta rivalidad en LEB Plata, fue el máximo anotador del envite con 20 puntos. Una cifra determinante para dar el triunfo al equipo zamorano.
Mucho más que canastas
El jugador del conjunto azul fue figura clave para los locales no solo por su acierto de cara al aro, fallando solo cuatro de sus tiros (uno de ellos desde la línea de personal).
Peris tuvo también impacto directo en la dirección del equipo y sumó aciertos en otras áreas como el rebote, con tres capturas (una ofensiva y dos defensivas). También firmó cuatro asistencias y dos recuperaciones.
Muy cerca del MVP
Los excelentes números de Peris llevaron al Caja Rural CB Zamora hasta su quinta victoria y al jugador hasta el cinco ideal de la novena jornada. Un reconocimiento que cerca estuvo de ser doble, ya que la recompensa del MVP no se quedó muy lejos de los 28 puntos de valoración que consiguió el base.
La tarjeta del base catalán fue solo superada por una de las grandes estrellas de la competición como es Kevin Larsen, de HLA Alicante, que se postula como uno de los favoritos al galardón a final de la temporada. Una candidatura que presenta ocupando ahora mismo el primer puesto del ránking.
Naspler y Round, destacados en los ránking
En cuanto al resto de jugadores del Caja Rural CB Zamora, Toni Naspler se encuentra ya cerca del Top-5 de máximos asistentes de la competición y Jacob Round, lesionado, se mantiene como el tirador más eficaz (71,43%) de Primera FEB desde el perímetro.
- El merendero de los Pelambres de Zamora tiene nuevo adjudicatario tras la exclusión de la primera oferta
- DIRECTO | Zamora CF - CF Talavera: así te hemos contado el partido en el Ruta de la Plata (2-1)
- Losán, la maderera de Villabrázaro, investigada por una presunta estafa mientras negocia su futuro
- La zona de Zamora de más ruido y con peor calidad del aire y las medidas que se contemplan
- Un turismo que circulaba en sentido contrario por la A-6 provoca la colisión frontal con otros dos vehículos y varios heridos
- ¿Cómo influyen Las Edades el Hombre en el turismo en Zamora? Unas cifras que sorprenden
- Las desapariciones involuntarias aumentan en el medio rural de Zamora: seis casos en noviembre
- Al llegar a mi casa me duchaba, me arañaba donde me había tocado