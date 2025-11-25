Josep Peris, del Caja Rural CB Zamora, se mete en el cinco ideal de la jornada en Primera FEB con sus 20 puntos ante Cartagena

El Caja Rural CB Zamora puso su balance liguero en positivo el pasado fin de semana ante Grupo Caesa Seguros FC Cartagena, rival al que derrotó en el Ángel Nieto con una sólida actuación. Un partido que tuvo nombre propio, el del base Josep Peris, cuya figura fue decisiva para el triunfo de la escuadra dirigida por Saulo Hernández.

Protagonista con 20 puntos

Peris fue el protagonista de la novena jornada sobre la pista del Ángel Nieto. Su papel en el "clásico" eclipsó al resto de sus compañeros y rivales como acabó por reflejar su tarjeta al término del choque entre zamoranos y cartageneros.

El base, que ya vivió esta rivalidad en LEB Plata, fue el máximo anotador del envite con 20 puntos. Una cifra determinante para dar el triunfo al equipo zamorano.

Mucho más que canastas

El jugador del conjunto azul fue figura clave para los locales no solo por su acierto de cara al aro, fallando solo cuatro de sus tiros (uno de ellos desde la línea de personal).

Peris tuvo también impacto directo en la dirección del equipo y sumó aciertos en otras áreas como el rebote, con tres capturas (una ofensiva y dos defensivas). También firmó cuatro asistencias y dos recuperaciones.

Muy cerca del MVP

Los excelentes números de Peris llevaron al Caja Rural CB Zamora hasta su quinta victoria y al jugador hasta el cinco ideal de la novena jornada. Un reconocimiento que cerca estuvo de ser doble, ya que la recompensa del MVP no se quedó muy lejos de los 28 puntos de valoración que consiguió el base.

La tarjeta del base catalán fue solo superada por una de las grandes estrellas de la competición como es Kevin Larsen, de HLA Alicante, que se postula como uno de los favoritos al galardón a final de la temporada. Una candidatura que presenta ocupando ahora mismo el primer puesto del ránking.

Toni Naspler busca dar un pase durante el choque entre Caja Rural CB Zamora y Súper Agropal Palencia / Alba Prieto

Naspler y Round, destacados en los ránking

En cuanto al resto de jugadores del Caja Rural CB Zamora, Toni Naspler se encuentra ya cerca del Top-5 de máximos asistentes de la competición y Jacob Round, lesionado, se mantiene como el tirador más eficaz (71,43%) de Primera FEB desde el perímetro.