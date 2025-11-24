Vino de Toro Caja Rural termina 34º en el Nacional de Cross

El Vino Toro Caja Rural logró una meritoria 34ª posición en un Campeonato de España de Clubes de Cross que resultó muy disputado y con mucha competencia. La Real Federación Española de Atletismo organizó este año el Nacional en Atapuerca (Burgos) a donde el Vino Toro Caja Rural acudió con 6 corredores que alcanzaron los puestos: 119º Juan José Buena; 142º Alejandro Carabias;160º Ignacio de la Cuesta; 204º Hugo Tardón; 210º Santos Francisco Santaelena y 247º Ricardo Mayordomo. Fue una carrera multitudinaria con más de 300 corredores en la línea de salida, representando a 53 equipos de toda España. El esfuerzo y la ilusión de cada uno de ellos fue importante para que el Vino de Toro Caja Rural lograra un meritorio 34º puesto.

De forma simultánea se celebró el Cross Internacional de Atapuerca y el club toresano se desplazaó con 25 corredores. Aunque no fue un buen día para el Club zamorano, destacaron Elisa Urtasun Sanchez que en la categoría sub 12 lograba una meritoria 14ª posición en una carrera dura y muy competitiva, y en la categoría Master, Javier Bravo Díez también estuvo muy competitivo logrando una meritoria 6ª plaza.

Otros resultados fueron los siguientes: SUB 10: 41ª Celia Coaca Cuadrado; Sub 10: 42º Yotuel Davud; SUB 12: 14ª Elisa Urtasun, 34ª Emma Méndez; SUB 12: 72º Manuel Roldán; SUB 14: 84ªMaite Escudero; SUB 14: 79º Sergio Marbán; SUB 16: 239ª Gabriela Herrero; SUB 16: 172º Adrián Sánchez; SUB 18: 129ª Blanca García Heras: SUB 20: 156º Guzmán López. ABSOLUTA: 215º Oscar Herrero, 261º Alvaro Jaen Martínez, 302º Ignacio Regalado, 408º J. Jose Muñoz Acuña; MASTER: 6ºJavier Bravo Diez, 38ºRoberto Baz Cermeño, 39º Roberto Garrido. n