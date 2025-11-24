Ciclismo
Ufones de Valverde, listo para poner el broche al Trofeo BTT Diputación de Zamora este domingo
La prueba cuenta ya con cerca de medio millas de deportistas inscritos entre sus diferentes modalidades y categorías
J. B.
La localidad zamorana de Ufones de Valverde pondrá este domingo 30 de noviembre punto y final a la temporada de BTT en la provincia con la disputa de la última prueba perteneciente al Trofeo BTT Diputación de Zamora. Una cita que fue presentada ayer en la sede de uno de los principales patrocinadores de la jornada deportiva, Caja Rural de Zamora.
Buenas cifras a días de la competición
La novena edición de la Marcha MTB Ufones, todo un clásico en el calendario deportivo invernal, encara la recta final de su preparación con muy buenas cifras a nivel participativo dentro de las diferentes distancias y modalidades que ofrecerá al aficionado el domingo.
A días de su celebración, la organización a registrado (a través de Smartchip) cerca de medio millar de inscripciones. Un hecho motivado, entre otras cosas, por ser la cita decisiva del calendario en el circuito provincial.
Las modalidades sobre dos ruedas
Casi 180 ciclistas tomarán la salida en la plaza de Ufones dentro de la categoría más exigente, la que corresponde a la ruta larga de BTT con 58 kilómetros de recorrido con un desnivel positivo cercano a los 950 metros; mientras que, la distancia corta sobre las dos ruedas, con 29 kilómetros de trazado y 750 metros de desnivel positivo, cuenta a día de hoy con un total de 148 deportistas inscritos.
El senderismo se pone a cien
Números a los que sumar la habitual participación de aquellos que prefieren la modalidad de senderismo y que rondan la centena de deportistas, reuniendo así la prueba a casi medio millar de deportistas.
- El merendero de los Pelambres de Zamora tiene nuevo adjudicatario tras la exclusión de la primera oferta
- DIRECTO | Zamora CF - CF Talavera: así te hemos contado el partido en el Ruta de la Plata (2-1)
- Losán, la maderera de Villabrázaro, investigada por una presunta estafa mientras negocia su futuro
- La zona de Zamora de más ruido y con peor calidad del aire y las medidas que se contemplan
- Un turismo que circulaba en sentido contrario por la A-6 provoca la colisión frontal con otros dos vehículos y varios heridos
- ¿Cómo influyen Las Edades el Hombre en el turismo en Zamora? Unas cifras que sorprenden
- Las desapariciones involuntarias aumentan en el medio rural de Zamora: seis casos en noviembre
- Al llegar a mi casa me duchaba, me arañaba donde me había tocado